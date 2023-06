Com 1 gol em 25 jogos, Diego Costa não renovará com Wolverhampton e fica livre no mercado

O Wolverhampton confirmou que não renovará o contrato do hispano-brasileiro Diego Costa para a próxima temporada. O atacante foi contratado durante a temporada 2022/2023 e passou nove meses na equipe. Aos 34 anos, Diego atuou em 25 partidas e marcou apenas um gol. O time inglês comandado por Julian Lopetegui anunciou também que não renovará com o meio-campista João Moutinho.

O comunicado oficial foi feito com declarações do diretor Matt Hobbs, que destacou a influência que Diego Costa teve para outros jovens brasileiros do elenco, caso de João Gomes e Matheus Cunha. O atacante voltou ao Campeonato Inglês após ficar nove meses sem clube, se recuperando de uma lesão.

"Diego se recuperou da lesão e mostrou que ainda tem muito a oferecer dentro e fora de campo. Ele tem sido um companheiro de equipe incrível, especialmente para os jovens brasileiros como João e Matheus, um verdadeiro trunfo para ele", disse Hobbs.

"Parece o momento natural de se separar porque ele estava em um contrato de um ano. Houve algumas conversas internas e chegamos a esta decisão. Não tenho dúvidas que Diego conseguirá outro clube com base em suas atuações. Se alguém me ligar, ele só receberá elogios", completou o diretor.

Diego Costa tem passagem por Atlético de Madrid e Chelsea e teve uma passagem recente pelo Atlético-MG em 2021, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Outro atleta que tem contrato chegando ao fim e está livre para conversar com outras equipes é o ponta Adama Traoré. Sem uma renovação acertada, o clube deixou as portas abertas e comentou a possibilidade de renovação do vínculo. O Wolverhampton se manteve na elite do Campeonato Inglês para a próxima temporada.