Colorado tem lesão muscular na coxa e desfalca o São Paulo diante do Juventude

O colombiano Andrés Colorado vai desfalcar o time do São Paulo, nesta quinta-feira, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, diante do Juventude, às 19h30, na Arena Barueri. O meio-campista foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita, sofrida domingo mo empate com o Fortaleza, no Ceará, pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Rogério Ceni encerrou, nesta quarta-feira, a preparação da equipe, ao orientar um treino técnico/tático no CT Da Barra Funda, quando os atletas formaram duas equipes. O aprimoramento nas cobranças de pênaltis também foi um dos focos das atividades, afinal no primeiro duelo, em Caxias do Sul, as equipes empataram por 2 a 2. Uma nova igualdade após os 90minutos em Barueri levará a disputa da vaga nas oitavas de final para a disputa de penalidades.

Sem outros problemas para escalar a equipe Ceni deverá colocar em campo o que tem de melhor no elenco são-paulino: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Luciano e Calleri.

No domingo, o São Paulo recebe o Cuiabá, pelo Brasileiro, às 16 horas, no Morumbi, e Rogério Ceni poderá colocar os titulares ou os principais jogadores dois jogos seguidos, pois na outra quinta-feira (dia 19) vai atuar, mais uma vez no Morumbi, contra o Jorge Wilstermann, pela Copa Sul-Americana, competição na qual o time está com classificação bem encaminhada para as oitavas de final. Desta forma, os reservas deverão entrar em campo, garantindo uma semana de 'folga' para a equipe principal.