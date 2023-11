Colômbia bate Paraguai com gol de Borré e encosta nos líderes das Eliminatórias

Com gol de Borré, aos 10 minutos do primeiro tempo, a Colômbia conquistou a terceira vitória nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a segunda consecutiva, ao bater Paraguai por 1 a 0, no Defensores del Chaco, em Assunção, pela sexta rodada.

continua após publicidade

Com o resultado, a seleção colombiana chegou aos 12 pontos, entrando na briga com Argentina e Uruguai pelas primeiras posições. O Paraguai, por outro lado, ficou com cinco, ainda sem entusiasmar seus torcedores na luta por uma vaga dentro do G-6.

O jogo começou tenso, com a Colômbia buscando o ataque, muito pela empolgação de ter vencido a seleção brasileira pela primeira vez na história. Logo aos dez minutos, a equipe visitante teve um pênalti marcado a seu favor. Borré, jogador que vem sendo cotado novamente no Palmeiras, foi para a cobrança e mandou para o fundo das redes.

continua após publicidade

Em vantagem no placar, a Colômbia recuou sua linha de marcação e passou a se defender atrás do meio de campo. O Paraguai, então, conseguiu se soltar, mas sem causar muito perigo. No arremate de Ramón Sosa, aos 26, a bola foi para fora.

Antes do intervalo, no entanto, a Colômbia teve duas oportunidades de fazer o segundo, ambas com James Rodríguez. Na melhor delas, o meia do São Paulo mandou a bola na trave.

No segundo tempo, a Colômbia pressionou em busca do segundo gol, mas perdeu grandes oportunidades com o zagueiro Mina, ex-Palmeiras, e Luis Díaz, carrasco da seleção brasileira. Sem conseguir ampliar a vantagem, passou a administrar o placar.

O recuo da Colômbia deu um novo fôlego para o Paraguai, que foi com tudo em busca do empate. No entanto, a falta de criação jogou contra os anfitriões, que colecionaram mais um tropeço nas Eliminatórias. Na próxima rodada, o Paraguai enfrenta o Uruguai, fora de casa, apenas no dia 5 de setembro de 2024. No mesmo dia, a Colômbia visita o Peru.C