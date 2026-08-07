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Colapinto é assaltado na Itália durante férias da F-1: "Não deixaram nem a cuia de mate"

Piloto da Alpine relatou o crime nas redes sociais e brincou com os pertences levados pelos assaltantes

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Colapinto é assaltado na Itália durante férias da F-1:
Autor O argentino revelou que foi vítima de um assalto nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram @francolapinto

Franco Colapinto, piloto da Alpine, passou por um grande susto nesta quinta-feira (06), na Itália, onde aproveita o período de férias da Fórmula 1. Em postagem nas redes sociais, o argentino revelou que foi vítima de um assalto.

Na publicação em sua conta no Instagram, ele apostou no bom humor e também na ironia para comentar o incidente. "Quem diria que os europeus roubariam tudo de um latino", cutucou. "Por favor, eles nem deixaram a cuia de mate, cara. Tenho certeza de que eles não vão gostar de mate", completou.

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Ainda na onda da irreverência, ele postou uma foto no carro e citou os pertences que foram levados pelos assaltantes. "Últimas fotos desta roupa. Espero que os italianos gostem", escreveu acrescentando emojis de descontentamento com a situação.

Ele não citou onde o crime aconteceu e não adiantou se de deu queixa à polícia e em que circunstância o assalto ocorreu, tampouco comentou se estava sozinho ou acompanhado.

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Enquanto se recupera emocionalmente do episódio, o piloto da Alpine espera um cumprir desempenho melhor a partir da retomada do calendário da Formula 1. O primeiro Grande Prêmio após a pausa acontece no próximo dia 23 de agosto, na Holanda, no circuito de Zandvoort.

Na classificação, Franco Colapinto aparece na 12ª colocação com 19 pontos, dois postos à frente do brasileiro Gabriel Bortoleto (que somou 10 pontos com a equipe Audi). A liderança isolada do campeonato pertence ao italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, que contabiliza 219 e tem 50 de vantagem para o segundo colocado Lewis Hamilton (Ferrari).

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ASSALTO Colapinto Esporte FÓRMULA 1 notícias internacionais
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