COI estuda 10 propostas de países interessados em sediar Olimpíada de 2036

O Comitê Olímpico Internacional (COI) está conversando com 10 países interessados em sediar os Jogos Olímpicos de 2036, conforme afirmado por Christophe De Kepper, diretor geral da entidade, durante encontro da Associação de Comitês Olímpicos Nacionais em Seul, nesta quinta-feira. A capital sul-coreana, aliás, é uma das cidades que pode entrar no páreo.

"Atualmente, nós estamos trabalhando com dez Comitês Olímpicos Nacionais interessados e com regiões de quatro continentes", confirmou De Kepper, sem citar nomes dos potenciais candidatos. Alguns dos países especulados, além da Coreia do Sul, são Egito, Inglaterra, Índia, Indonésia e Catar, sede da Copa do Mundo deste ano.

Segundo De Kepper, os 10 projetos licitantes "estão em estágios bastante diferentes, cada um desenvolvendo as suas ambições de acordo com seus contextos regionais e nacionais". A escolha da sede olímpica de 2036 está sendo realizada pelo COI de forma mais cautelosa para evitar campanhas públicas caras e contestação de votos por múltiplos candidatos. Isso porque os procedimentos que levaram os Jogos para o Rio de Janeiro em 2016 e para Tóquio em 2020 tornaram-se alvo de investigação após acusações de compra de votos.

As três próximas edições já estão com as sedes definidas. Depois de Paris em 2024, os Jogos Olímpicos serão realizados em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028. Será a terceira vez que a cidade californiana receberá o evento, uma vez que sediou as edições de 1932 e 1984. Em 2032, será a vez de Brisbane, na Austrália, ser o palco da Olimpíada.