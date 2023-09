Coco Gauff vence Aryna Sabalenka de virada e é campeã do US Open

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Aos 19 anos, a americana Coco Gauff conquistou o primeiro título de Grand Slam, ao derrotar, neste sábado, a belarussa Aryna Sabalenka, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/2 na final do US Open, em Nova York.

O primeiro set foi totalmente dominado por Sabalenka. Gauff começou nervosa, não conseguiu se impor e apenas tentou devolver o ataque da adversária. A belarussa quebrou o primeiro serviço da americana, que conseguiu empatar no quarto game. A partir daí, só deu Sabalenka, que fechou o set em 6/2.

Mais equilibrada emocionalmente, Gauff atuou melhor e ainda teve a seu favor os muitos erros cometidos por Sabalenka. Com uma quebra de serviço, a americana abriu 4 a 1 e conseguiu manter a vantagem para fechar o set em 6/3.

O panorama continuou o mesmo no terceiro set. Gauff conseguiu duas quebras na sequência e chegou aos 4/0. Sabalenka tentou uma reação, chegou a devolver uma quebra, mas perdeu mais um serviço e viu a adversária fechar em 6/2.