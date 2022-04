COB renova parceria com Turma da Mônica até Jogos de 2024: 'Torcida pé-quente'

Da Redação

A parceria entre o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Mauricio de Sousa Produções (MSP) deu muito certo no ciclo olímpico do Japão e continuará até os Jogos de 2024, em Paris, com a prorrogação do acordo entre a entidade e a Turma da Mônica. Juntos desde 2019, completarão seis anos juntos após os personagens "darem sorte."

"É uma imensa alegria para o COB e todo nosso Movimento Olímpico a renovação desta tão bem-sucedida parceria com a Turma da Mônica e seus queridos personagens", comemorou Paulo Wanderley, presidente do COB. "A torcida da Turma da Mônica provou que é pé-quente, alcançamos em Tóquio o melhor resultado da nossa história, e agora queremos estreitar os laços e envolver ainda mais a população na corrente de apoio aos nossos atletas até os Jogos Olímpicos de Paris."

Além de gibis, posts e tiras com Mônica, Cascão, Cebolinha, Magali, Chico Bento, entre outros, curtindo os Jogos Olímpicos, alguns atletas também se transformaram em personagens das histórias de Mauricio de Sousa, casos do surfista Gabriel Medina, do levantador Bruninho e da skatista Pâmela Rosa.

"Estimular o público jovem e infantil aos esportes olímpicos é uma ação de imensa importância. A turminha não poderia estar fora dessa, já que tem tanta sinergia com esse público", disse Mauricio de Sousa, criador dos personagens.

Na visão do "pai" da turminha, as ações de marketing, com posts divertidos nas redes sociais, ajudam a aumentar a torcida pelos atletas brasileiros e inspiram futuros jovens talentos. Ainda aumenta o conhecimento e desperta interesse nas modalidades.

"Nosso papel é incentivar esses jovens, de todos os cantos do Brasil, a não desistirem dos seus sonhos e seguirem essa carreira. Tenho certeza de que, cada vez mais, vamos ter novos talentos para nos representar como esportistas e dar muito orgulho para toda a nação", previu Mauricio de Sousa.