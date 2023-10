COB finaliza preparação logística para delegação recorde no exterior no Pan de Santiago

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) entrou na reta final de sua preparação para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, que começam na próxima sexta-feira, no Chile. A entidade encara um desafio logístico porque terá a maior delegação do País numa edição do Pan no exterior, com um total de 1.020 pessoas.

"A gente nunca levou uma delegação tão grande para o exterior e isso acarreta uma série de desafios. É uma delegação enorme, competindo em 60 modalidades, o que traz uma complexidade gigantesca para a equipe de operações. Todas as áreas do COB estão envolvidas e trabalharam muito duro ao longo de todo o ciclo para entregarmos o melhor", comentou Rogério Sampaio, diretor-geral do COB e chefe da Missão Brasileira em Santiago.

No total, o COB enviará à capital chilena 622 atletas, 11 reservas e "diversos" oficiais da própria entidade e das confederações - o comitê não informou quantos oficiais vão integrar a delegação.

A equipe é tão grande que não se restringirá à Vila Pan-Americana, local onde tradicionalmente se concentram os atletas. Haverá outras seis sub-sedes pelo Chile para atender a todas as modalidades.

Os primeiros integrantes do COB chegaram ao Chile no início deste mês para preparar a estrutura brasileira no país. "Isso traz uma complexidade operacional muito grande, já que o objetivo do COB é oferecer o mesmo nível de serviço para toda delegação. É importante planejarmos como faremos a distribuição de materiais e uniformes para estas bases, a divisão dos serviços de saúde para cada uma delas, que tipo de kit de força e condicionamento forneceremos, entre outros", afirmou Joyce Ardies, gerente de Jogos e Operações Internacionais de COB.

Para receber os atletas na Vila Pan-Americana, onde o Brasil ocupará um edifício inteiro, o COB montou um esquema especial para entregar mais de 40 mil peças de uniformes a toda a delegação nacional. Serão mais de 1.000 malas. Isso acontece numa tenda levantada especialmente para a esta distribuição. Depois o local será sede de reuniões das diversas equipes brasileiras.

"Os Jogos multiesportivos são muitas vezes a única oportunidade que os atletas têm de estar em contato com outras modalidades. A gente busca promover essa interação, não só porque é bacana, mas também pelo aspecto psicológico de se sentir mais ainda parte de um time, representando a nação. Esse espírito pode dar um gás na competição", destacou Joyce.

O COB prometeu entregar uma série de serviços para ajudar os atletas brasileiros, como massoterapia, área médica, fisioterapia, bioquímica, preparação mental, nutrição e análise de vídeo. Tudo isso na Vila Pan-Americana e nas sub-sedes da competição.