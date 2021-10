CMB mantém vitória de Valdez, coloca Robson Conceição em 4º no ranking

Da Redação

O CMB (Conselho Mundial de Boxe) manteve a vitória do mexicano Oscar Valdez diante do brasileiro Robson Conceição na polêmica luta disputada em 10 de setembro, em Tucson, quando estava em disputa o título mundial dos superpenas.

O presidente do CMB, Mauricio Sulaiman, enviou um comunicado para Sergio Batarelli, manager do boxeador brasileiro, informando também que o lutador nacional será colocado em 4º lugar no próximo ranking e terá a oportunidade de disputar uma nova eliminatória pelo cinturão da categoria.

Apesar de boa parte da imprensa internacional apontar o brasileiro como o vencedor do duelo, os três jurados foram unânimes em apontar o campeão mexicano como o vencedor: 117 a 110 e 115 a 112 (duas vezes). Com isso, Robson Conceição perdeu a invencibilidade na carreira profissional, que soma 16 vitórias (oito nocautes) e uma derrota. Valdez se mantém invicto, agora com 30 vitórias, sendo 23 por nocaute.

Dias depois do combate, o jurado que apontou 117 a 110 se retratou nas redes sociais e disse que sua pontuação fora prejudicada por causa da intensa agitação do público presente ao evento. Segundo ele, um resultado mais justo seria a vitória de Valdez por "114 a 113.

Robson, Luiz Dórea (treinador) e Batarelli reclamaram bastante da decisão e uma reclamação foi enviada ao CMB pelo manager do boxeador brasileiro três dias após a luta.

"Após a luta, o CMB nomeou um painel de juízes independentes que revisaram cuidadosamente a luta. O consenso desses juízes foi que a luta foi bastante disputada, mas que o resultado, uma vitória apertada para o campeão Valdez, foi razoável, com base na natureza fechada de vários rounds. Portanto, não teria sido justificado para o CMB alterar o resultado", disse o comunicado.

"Embora o CMB incentive ambos os lados a considerar e talvez chegar a um acordo para uma revanche, que o CMB consideraria sancionar, neste ponto o CMB não irá ordenar uma outra luta", continuou o documento.

"Em consideração ao grande desempenho do sr. Conceição contra o campeão Valdez, o CMB o recompensou com uma quarta classificação mundial para outubro de 2021, classificação que deve colocá-lo na disputa do campeonato Mundial dentro de um tempo razoável, também fazendo ele disponível para participar de um processo para encontrar o próximo candidato obrigatório para a divisão", finalizou.