A Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e 17 clubes de futebol pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) que as ações que questionam a proibição das bets no País sejam encaminhadas para uma tentativa de conciliação. O objetivo é estabelecer um período de transição para o encerramento dos contratos vigentes até que haja uma decisão definitiva do Congresso.

A medida provisória (MP) editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não foi votada pelos parlamentares. Caso não seja aprovada, ela perde validade em março de 2027.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os clubes querem que o caso seja remetido ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (Nusol) do Supremo para mediação de um acordo entre a União, os autores das ações, a Procuradoria-Geral da República (PGR), e Livra e outras entidades interessadas.

Na manifestação, os clubes defendem a retomada temporária do funcionamento das bets autorizadas e da execução dos contratos em curso. "Busca-se, assim, evitar que os efeitos da MP se tornem irreversíveis antes de qualquer pronunciamento definitivo e restabelecer um mínimo de segurança jurídica às relações contratuais", diz o documento.

Fux conduziu uma audiência pública sobre o tema no início de novembro. Na ocasião, ele afirmou que tem uma "percepção de que as bets devem ser banidas", mas que a MP do governo Lula trouxe "novos elementos" que devem ser analisados pelo Supremo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A nossa responsabilidade é muito grande. Nós vamos ter que decidir oito ações, e esses elementos que foram trazidos foram muito importantes, como, por exemplo, desequilíbrio econômico-financeiro, as bets ilegais e o crime organizado", disse Fux na audiência.