Clima descontraído marca preparação do Santos para encarar Ceará no Brasileirão

(via Agência Estado)

O Santos quer manter a boa fase, neste sábado, diante do Ceará, na Arena Barueri, às 18h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Para isso, o técnico Fabián Bustos deverá colocar em campo todos os titulares em condições de atuar.

O clima no CT Rei Pelé nesta sexta-feira foi bastante descontraído, com direito a comemoração de aniversário do atacante Rwan Seco, que completou 21 anos. O atleta Fo alvo de uma ovada, programada pelo próprio treinador santista.

Além de estar classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e estar bem perto da vaga na mesma fase na Copa Sul-Americana, o Santos almeja mais três pontos como visitante para não se distanciar dos líderes. O time soma dez pontos, contra 13 do líder Corinthians.

Uma formação provável para iniciar a partida em Barueri poderá formar com: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo, Ricardo Goulart e Jhojan Julio; Léo Baptistão e Marcos Leonardo.