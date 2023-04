Cleber Machado é contratado pelo Amazon Prime Video para narrar Copa do Brasil

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após demissão da TV Globo e sucesso em sua primeira transmissão do Paulistão na Record, o narrador Cleber Machado já tem seu novo projeto da carreira definido. A partir da próxima semana, o profissional se juntará à equipe do Amazon Prime Video para a cobertura da Copa do Brasil. Sua estreia acontece já na próxima semana, com os jogos da terceira fase da competição.

continua após publicidade .

"Narrar os jogos da Copa do Brasil com exclusividade para o Prime Video é uma grande honra para mim", diz Machado. "Estou extremamente feliz e empolgado em fazer parte deste time, viver um mundo vibrante e proporcionar aos espectadores a melhor experiência em transmissão de futebol. Vamos juntos nessa!"

Ainda não foi definida qual será a partida de estreia do narrador na plataforma, apenas a data: dia 11 de abril, próxima terça-feira. Além de Cleber Machado, a Amazon também conta com Rômulo Mendonça, ex-profissional da ESPN, para a cobertura da Copa do Brasil.

continua após publicidade .

O Prime Video fará, nesta fase da competição, a transmissão de 16 partidas. A partir da próxima semana, nos dias 11, 12 e 13, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Internacional, São Paulo, entre outros, se juntam na disputa pelo título.

Recentemente, o serviço de streaming da Amazon renovou seu acordo com a Globo, que sublicenciou a competição, até 2026. Flamengo, Palmeiras, Internacional, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Fortaleza e Athletico-PR terão alguns de seus confrontos exibidos exclusivamente na plataforma.