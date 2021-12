Classificados às oitavas de final, City perde e PSG goleia na Liga dos Campeões

Da Redação

Com as duas vagas às oitavas de final definidas com antecedência, foram disputadas, nesta terça-feira, as duas últimas partidas do Grupo A da Liga dos Campeões. O Manchester City, primeiro colocado na chave, foi surpreendido, ao der derrotado pelo Leipzig, por 2 a 1, enquanto o Paris Saint-Germain, outro classificado, marcou 4 a 1 no Brugge.

Com estes resultados, o City terminou a fase de grupos, após seis partidas disputadas, com 12 pontos, enquanto o PSG somou 11. Leipzig com sete e Brugge, quatro, vieram na sequência.

Em Paris, ainda sem Neymar, que se recupera de lesão, o PSG não teve problemas para derrotar o Brugge por 4 a 1. Em sete minutos, Mbappé já havia marcado duas vezes. Messi deixou sua marca também em outra duas oportunidades. Rits descontou para a equipe belga.

Na Alemanha, o Leipzig surpreendeu, ao bater o City, com gols de Szoboszlai e André Silva. Mahrez diminuiu para os ingleses, que após a expulsão de Walker, aos 37 minutos da etapa final perderam força para buscar ao menos o empate.