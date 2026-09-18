Clássico 'mais violento do mundo' mobiliza polícia da Inglaterra com cães farejadores

O clássico entre Millwall e West Ham será disputado pela primeira vez após 14 anos neste sábado, 19, às 8h30 (de Brasília), em jogo da oitava rodada da segunda divisão inglesa. A Polícia Metropolitana de Londres planeja uma grande operação de segurança para o confronto que é considerado um dos "mais violentos do mundo".

De acordo com informações do portal "Independent", um grupo de 400 policiais será mobilizado para o duelo na região leste da capital do país, número que é quatro vezes maior do que o normalmente utilizado em partidas da competição.

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"Queremos que os torcedores aproveitem a partida com segurança e trabalhamos com os dois clubes para ajudar a garantir que isso aconteça. Como em qualquer partida, a Lei de Eventos Esportivos de 1985 está em vigor, o que significa que é estritamente proibido entrar ou tentar entrar em um estádio estando embriagado", afirmou a polícia londrina em comunicado.

O último clássico ocorreu em fevereiro de 2012, quando o West Ham bateu o rival por 2 a 1 pela segunda divisão nacional. O embate ficou marcado pela alta tensão entre os jogadores das equipes e por algumas invasões de campo no antigo Upton Park.

Para o primeiro confronto depois de 14 anos, o reforço dos cães farejadores e o uso de câmeras de reconhecimento facial auxiliam no trabalho da Polícia Metropolitana de Londres nos arredores do The Den, palco do jogo.

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Além disso, os torcedores do West Ham terão um esquema especial para chegar no estádio e assistir ao duelo como visitantes. "Os torcedores visitantes deverão utilizar a estação South Bermondsey. A partir de South Bermondsey, uma passagem levará os torcedores diretamente para as catracas destinadas à torcida visitante", explicaram os policiais.

No momento, o time que atuará fora de casa lidera a liga nacional com 14 pontos conquistados em sete rodadas. O Millwall, por sua vez, é apenas o 12º colocado, com 10.