Clássico Gre-Nal termina sem gols e deixa decisão para a Arena

Inter e Grêmio fazem jogo de poucas emoções no Beira-Rio; vaga nas semifinais será definida na próxima quinta-feira

Quem esperava que o Gre-Nal 453 seria diferente na Copa do Brasil se enganou. A dupla gaúcha confirmou o mau momento no Campeonato Brasileiro e protagonizou um clássico fraco tecnicamente no jogo de ida das quartas de final, com um empate sem gols nesta quinta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

O Gre-Nal foi mais do mesmo mais uma vez. Como de costume, muitas disputas, faltas e discussões como manda o manual do clássico de Porto Alegre. As emoções foram muito poucas, com os goleiros praticamente sendo figurantes nos primeiros 90 minutos da decisão, e com os jogadores saindo exaustos pela partida de muita transpiração e pouca inspiração.

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Sem vantagem para nenhum dos lados, a decisão ficou toda para a próxima quinta-feira, às 20h, na Arena do Grêmio. Quem vencer, garante o passaporte para as semifinais. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Gre-Nal começou com alguns minutos de atraso, devido à fumaça vermelha protagonizada pela festa dos donos da casa. Com a bola rolando, Internacional e Grêmio disputaram cada espaço no campo, com muita disposição, faltas e discussões, como já estamos acostumados a ver no clássico gaúcho. A baixa qualidade técnica também era visível, com erros técnicos e passes sem nenhuma efetividade.

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O duelo era fraco e os goleiros pouco eram exigidos, mostrando o motivo das duas equipes estarem em baixa no Brasileirão. A maior faísca saiu na reta final, quando Carlos Vinícius deixou o braço em dividida com Bruno Gomes. Os jogadores do Inter pediram a expulsão do atacante, que já tinha cartão amarelo e gerou o maior tumulto do clássico. Em 55 minutos de primeiro tempo, o Gre-Nal foi mais do mesmo.

O segundo tempo voltou mais animado e enfim as finalizações saíram. Krovinovic arriscou da entrada da área e Matheus Cunha fez a primeira grande defesa do clássico. Apesar do início empolgante, logo o duelo voltou ao mesmo panorama. O Internacional tentava responder, mas abusava dos erros, principalmente nos cruzamentos, enquanto o Grêmio seguia nulo nas tentativas de contra-ataques.

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Com o passar do tempo, o Grêmio foi se conformando com o empate e priorizou a posse da bola na defesa. O Inter, por outro lado, tentou ser mais ofensivo, subindo suas linhas, mas com pouca criatividade para gerar algum perigo. Na reta final, a parte física passou a ser o sinal de alerta, com os jogadores exaustos e os erros aumentaram. Apesar de muita entrega dos dois lados, o GreNal 453 terminou zerado e com a decisão ficando toda para o segundo jogo.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 X 0 GRÊMIO

INTERNACIONAL - Matheus Cunha; Bruno Gomes (Aguirre), Maripán e Mercado; Vitinho, Vilagra, Paulinho (Sanabria), Calebe (Bruno Henrique) e Matheus Bahia; Carbonero (Alan Patrick) e Bernabéi (Eliasson). Técnico: Paulo Pezzolano.

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GRÊMIO - Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann e Marlon; Noriega (Danilo Barbosa), Villasanti e Krovinovic; Pavón (Enamorado), Carlos Vinícius (Braithwaite) e Jovane Cabral (Amuzu). Técnico: Luís Castro.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Bahia, Bernabéi, Kannemann e Carlos Vinícius.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

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RENDA - R$ 2.525.513,00.

PÚBLICO - 43.970 torcedores.

LOCAL - Beira Rio, em Porto Alegre (RS).