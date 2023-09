Clássico entre Ajax e Feyenoord é suspenso por arremesso de sinalizadores e vandalismo

Cenas lamentáveis ocorreram na Johan Cruyff Arena, em Amsterdam, na Holanda, no clássico entre Ajax e Feyenoord, pelo campeonato nacional. Revoltados com a derrota por 3 a 0 no clássico deste domingo, 24, os torcedores do Ajax arremessaram sinalizadores no gramado do estádio e cometeram atos de vandalismo, o que obrigou o juiz a suspender o jogo. O terceiro gol foi, inclusive, marcado por um brasileiro: Igor Paixão.

continua após publicidade

O Ajax não vive boa fase na temporada de 2023-2024, o que já previamente acirrou os ânimos de seus adeptos antes do duelo. O clube, três vezes vencedor da Liga dos Campeões, ocupa apenas a 13ª colocação e só conquistou uma vitória em quatro jogos. Para efeito de comparação, outras forças do País, como PSV, AZ e o próprio Feyenoord tem todos mais de dez pontos, contra somente cinco do time de Amsterdã, e estão atualmente no top 4 da tabela.

Antes da suspensão, a partida já havia sido paralisada na casa dos 18 minutos, quando Santiago Giménez fez seu segundo gol no jogo e abriu 2 a 0 para os visitantes. Nessa hora, um torcedor atirou um copo plástico da arquibancada e o juiz parou o jogo para sua identificação e retirada. Aos 37, Igor Paixão, revelado pelo Coritiba, ampliou para 3 a 0 e aos 44, os primeiros sinalizadores foram arremessados, interrompendo a partida novamente, dessa vez, por 20 minutos.

continua após publicidade

Foi no segundo tempo que a situação ficou insustentável. Diversos objetos pirotécnicos foram jogados no gramado e o árbitro optou pela suspensão da partida, aos 35 minutos da etapa complementar. Além da confusão em campo, torcedores também entraram em confronto com a polícia do lado de fora e quebraram partes do estádio. Houve ainda tentativa de invasão.

O incidente pode acarretar em consequências devastadoras para o Ajax, que depende ainda mais do apoio de sua torcida para reverter a situação na temporada. Normalmente, casos do tipo resultam em perda de mando de campo ou interdição do estádio, como foi com Santos e Vasco no Brasil, temas que geraram muita polêmica até a liberação tanto da Vila Belmiro quanto de São Januário. Ainda não se sabe o que acontecerá com a presença do público na Johan Cruyff Arena e nem de quando, e se, o jogo será retomado.

Com a vitória, o Feyenoord sobe para a quarta colocação do Campeonato Holandês, com 11 pontos. O Ajax, por sua vez, estaciona em 13º com 5, a apenas 2 da zona de rebaixamento. O PSV é o líder, com 15, graças aos cinco triunfos em cinco jogos e 100% de aproveitamento.