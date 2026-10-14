Clarence Seedorf desembarca em São Paulo para assumir o comando técnico do Corinthians

Holandês de 50 anos desembarcou em Guarulhos nesta quarta-feira e será apresentado oficialmente em coletiva no início da tarde

O holandês Clarence Seedorf desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no início da manhã desta quarta-feira (14) para assumir oficialmente o cargo de novo técnico do Corinthians. Vindo de Madri, na Espanha, o treinador de 50 anos chegou por volta das 6h30 e foi recebido pelo diretor executivo de futebol Marcelo Paz, seguindo direto para os compromissos do clube sem conceder entrevista à imprensa presente.

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O novo comandante já inicia os trabalhos nesta quarta-feira ao liderar treinamentos em dois períodos no CT Joaquim Grava, com apresentação oficial e coletiva de imprensa agendadas para as 13h.

A estreia de Seedorf no comando alvinegro acontecerá na próxima segunda-feira, às 20h, quando o Corinthians enfrenta o Vitória na Neo Química Arena, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A chegada do profissional ocorre em um momento delicado da temporada, já que a equipe paulista atravessa uma crise acentuada, vinda de oito derrotas consecutivas na competição. O time ocupa a margem da zona de rebaixamento com 32 pontos, mesma pontuação do Internacional, primeiro integrante do Z-4.

Sem exercer a função de treinador há sete anos — seu último trabalho foi à frente da seleção de Camarões, encerrado em julho de 2019 —, Seedorf também acumula passagens pelo Milan, na Itália, Shenzhen FC, na China, e Deportivo La Coruña, na Espanha. Como técnico, ele soma 63 partidas na carreira, com 20 vitórias, 17 empates, 26 derrotas e um aproveitamento de 39,1%.

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Dentro das quatro linhas, o ex-meia construiu uma carreira vitoriosa com quatro títulos da Liga dos Campeões por três clubes diferentes — Ajax, Real Madrid e Milan —, além de ter atuado pela Inter de Milão e encerrado a carreira no futebol brasileiro ao defender o Botafogo entre 2012 e 2013.