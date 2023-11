City vira diante do Leipzig e mantém 100% na Liga dos Campeões; Mbappé garante empate ao PSG

O Manchester City mostrou seu poder de reação, nesta terça-feira, ao vencer o Leipzig, por 3 a 2, de virada, no Etihad Stadium, em Manchester, em duelo válido pela quinta rodada do Grupo G. Com o resultado, o time do técnico Pep Guardiola manteve os 100% de aproveitamento nesta fase de grupos.

O Leipzig começou melhor e abriu 2 a 0, com dois gols de Openda, aos 13 e 33 minutos. A virada do City só veio no segundo tempo. O artilheiro Haaland diminuiu aos nove minutos, Foden empatou aos 25 e Alvarez, aos 42, garantiu mais uma vitória da equipe inglesa e a vaga nas oitavas de final.

No outro jogo do grupo, o Young Boys não teve grandes dificuldades para derrotar o Crvena Zvezda por 2 a 0, com gols de Nedeljkovic (contra) e Blum, ambos na primeira etapa.

A uma rodada do final da fase de grupos, o City garantiu o primeiro lugar, com 15 pontos, seguido pelo Leipzig, com nove. Young Boys, com quatro, e Crvena Zvezda, com um, completam a chave.

No Grupo F, a disputa é mais intensa. O Borussia Dortmund foi até Milão e bateu o Milan por 3 a 1. Giroud desperdiçou um pênalti logo aos seis minutos, enquanto Reus abriu o placar para a equipe alemã, aos dez, também em cobrança de penalidade. Chukwueze empatou para os milaneses, aos 37.

O segundo tempo foi todo dos visitantes. Bynoe-Gittens, aos 14, e Adeyemi, aos 24, marcaram os gols que deixaram o Dortmund em primeiro na chave, com dez pontos, cinco a mais que o Milan, e com a vaga nas oitavas de final garantida.

No outro duelo da chave, Isak fez 1 a 0 para o Newcastle frente ao Paris Saint-Germain, na capital francesa. O PSG só foi conseguir o empate aos 53 da etapa final, com Mbappé em cobrança de pênalti. A igualdade deixou os franceses com sete pontos, enquanto os ingleses somam dois a menos.