City leva multa por invasão de torcida em festa de título inglês do ano passado

Uma invasão de campo por parte dos torcedores na festa da comemoração do título inglês do ano passado rendeu ao Manchester City uma multa de 260 mil libras (algo em torno de R$1,5 milhão)e ainda uma advertência.

A informação foi anunciada pela Federação Inglesa (FA) nesta sexta-feira. O City acabou punido por não assegurar que os torcedores saíssem de forma organizada. O comunicado diz ainda que alguns fã recorreram a comportamentos ameaçadores e violentos culminando com a invasão de campo após o término da partida.

O jogo em que o time do técnico Pep Guardiola garantiu o título foi na vitória de 3 a 2 sobre o Aston Villa.

Em meio ao tumulto provocado pela invasão dos torcedores do City, o goleiro Robin Olsen, da equipe rival, acabou agredido. A confusão foi tanta que uma das traves acabou quebrando diante do peso dos torcedores que subiram na baliza.

Esse cenário se repetiu em outros estádio da Inglaterra preocupando a Federação Inglesa. Para tentar controlar a situação a entidade vem tomando medidas para evitar incidentes dessa gravidade.

O Everton também sentiu o peso da punição no bolso e recebeu uma multa de 300 mil libras (cerca de R$ 1,7 milhão) no mês passado. O motivo foi a comemoração de torcedores no gramado por ter se livrado do rebaixamento no Campeonato Inglês.