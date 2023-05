City garante vitória 'protocolar', derrota o Everton, e mantém a ponta no Inglês

(via Agência Estado)

O Manchester City jogou para o gasto neste domingo e cumpriu o protocolo de somar mais três pontos no Campeonato Inglês. Com uma atuação segura, os comandados de Pep Guardiola garantiram o triunfo de 3 a 0 sobre o Everton, chegaram aos 85 pontos e seguem isolados no primeiro posto da tabela. Gündogan, com dois belos gols e Haaland construíram o placar.

A semana vai ser de decisão para o time do treinador espanhol que, na quarta, recebe o Real Madrid precisando de uma vitória simples no tempo normal para garantir a vaga na decisão da Liga dos Campeões. No final de semana, novamente pelo Inglês, o compromisso é diante do Chelsea, no domingo. Um dia antes, o Everton, que se mantém com 32 pontos e sob o risco do rebaixamento, visita o Wolverhampton.

O City entrou em campo disposto a defender a liderança, mas encontrou dificuldades na primeira metade da etapa inicial. Diante da boa marcação do Everton, a solução para balançar as redes adversárias ficou por conta do poder de decisão de dois de seus principais nomes: Gündogan e Haaland.

Em dois lances seguidos, o Everton perdeu a chance de abrir o marcador com Calvert- Lewin e Holgate. Mas se a equipe do técnico Sean Doyle falhou no momento de finalizar, os dois astros do City foram letais.

Gündogan fez as vezes de centroavante, dominou a bola na coxa e, com toque de costas para o gol, colocou o City em vantagem aos 36 minutos. Dois minutos depois foi a vez de Haaland fazer a festa. Ele aproveitou um cruzamento na medida e, de cabeça, ampliou o placar para 2 a 0.

À vontade com a vantagem no marcador, o City voltou mais solto e conseguiu fazer mais um logo no início da etapa final. Inspirado, Gündogan foi para a cobrança de falta e fez mais um bonito gol na partida: 3 a 0 aos cinco minutos.

Com um importante compromisso no meio de semana pela semifinal da Liga dos Campeões, Guardiola tirou Gündogan e Haaland da equipe e o City tirou o pé. A postura permitiu uma tentativa de reação por parte do Everton, que até criou duas boas chances, mas acabou parando na boa atuação de Ederson.

No outro jogo da rodada, o Brentford contou com fator casa para derrotar o West Ham por 2 a 0. Bryan Mbeumo abriu o placar aos 20 minutos e Yoane Wissa, a poucos minutos do final do primeiro tempo, fizeram os gols que garantiram a vitória.

O triunfo leva o Brentford aos 53. Já o West Ham, que está na luta para fugir da zona de rebaixamento, se complicou com o revés e segue com 37 pontos na classificação do Campeonato Inglês.