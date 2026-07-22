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City é o clube que mais recebeu grana da Fifa pela liberação de atletas para Copa; veja ranking

Escrito por Felipe Alencar (via Agência Estado)
Publicado em 22.07.2026, 12:10:00 Editado em 22.07.2026, 12:17:42
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O Manchester City lidera a lista de clubes que mais receberam dinheiro da Fifa por cederem jogadores para a disputa da Copa do Mundo. O site The Athletic, setor de esportes do The New York Times, mostrou os valores recebidos pelas equipes.

A Fifa, por meio do Programa de Benefícios aos Clubes CBP (Alfândega e Proteção de Fonteiras), oferece recompensas financeiras aos clubes que liberam atletas para o Mundial. O torneio desse ano foi realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

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Segundo a entidade que comanda o futebol mundial, o projeto tem o objetivo de "reconhecer e premiar a contribuição dos clubes para o sucesso da realização" do torneio. Estima-se que a Fifa tenha gastado aproximadamente 1,8 bilhão de reais com o programa nesse ano.

A entidade desembolsou cerca de R$ 25 mil por dia aos clubes por cada atleta cedido para a Copa. A quantia considera desde a data obrigatória de liberação do jogador, 25 de maio, até o dia seguinte do último jogo da seleção no Mundial.

De acordo com o The Athletic, o Manchester City recebeu 4,4 milhões de euros (R$ 25,4 milhões) com o projeto da Fifa, liderando o ranking. Na disputa do terceiro lugar e na final da Copa, o clube inglês tinha seis jogadores: Rayan Cherki, Marc Guehi, Nico OReilly, John Stones, James Trafford e Rodri. Este último ganhou a Bola de Ouro da competição.

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Na lista de times que mais receberam dinheiro, o Barcelona aparece em segundo lugar, com cerca de 3,9 milhões de euros (R$ 22,5 milhões). Já o Bayern de Munique "completa o pódio", com 3,4 milhões de euros (R$ 19,6 milhões).

"Há duas principais análises por trás desse processo. O primeiro é estimular clubes a ter elencos com qualidade suficiente para que seus atletas sejam convocados para suas respectivas seleções. O segundo é entender que essa proteção dada pela Fifa aos atletas convocados acaba também se tornando um ativo financeiro importante e complementar", diz Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da End to End, que atende diversos clubes e entidades esportivas.

Dos 32 jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro e foram convocados para a Copa do Mundo, nove pertencem ao Flamengo, que foi o clube do País que mais cedeu atletas. O Palmeiras, por sua vez, tinha sete jogadores no Mundial.

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VEJA O RANKING SEGUNDO O THE ATHLETIC:

1º - Manchester City - 4,4 milhões de euros

2º - Barcelona - 3,9 milhões de euros

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3º - Bayern de Munique - 3,4 milhões de euros

4º - Arsenal - 3,3 milhões de euros

5º - PSG - 3,2 milhões de euros

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6º - Atlético de Madrid - 3,2 milhões de euros

7º - Crystal Palace - 2,7 milhões de euros

8º - Manchester United - 2,6 milhões de euros

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9º - Real Madrid - 2,6 milhões de euros

10º - Milan - 2,4 milhões de euros

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