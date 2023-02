City desperdiça chances, leva empate do Forest no fim e perde a ponta do Inglês

(via Agência Estado)

Durou somente uma rodada a liderança do Manchester City no Campeonato Inglês. Neste sábado, em jogo no qual poderia ter festejado uma goleada na casa do Nottingham Forest, as tantas chances de gol desperdiçadas custaram caro. Depois de abrir 1 a 0, os donos da casa empataram no fim, por 1 a 1, para alegria do Arsenal, que retomou ao topo da tabela com 4 a 2 sobre o Aston Villa.

Foi um amplo domínio da equipe de Pep Guardiola no City Ground. Com direito a bola na trave, chance criadas e desperdiçadas em demasia, sobretudo no segundo tempo, a equipe não soube transformar a pressão em resultado. Apesar das 23 finalizações contra somente quatro do Forest, só mandou uma no alvo e lamentou o tropeço ao ser vazado no fim, com gol de Gibbs-White.

Antes de a bola rolar, um comovente e respeitado minuto de silêncio em tributo ao ganês Christian Atsu, morto no terremoto da Turquia, que teve o corpo encontrado neste sábado. Com a imagem do meia no telão, os jogadores de Nottingham e City, abraçados, prestaram uma última homenagem.

O árbitro autorizou o início da partida e lá foi o Manchester City, com tudo, ao ataque. Apenas o triunfo valia para o resgate da primeira colocação após o Arsenal ter feito 4 a 2 no Aston Villa mais cedo. Com domínio amplo, os comandados foram acumulando chances desperdiçados.

Grealish parou na defesa e Rodri cabeceou com estilo, mas errou o alvo. Mesmo em seus domínios, O Forest apostava em raros contragolpes. Conseguiu segurar a pressão até os 41 minutos, quando Bernardo Silva abriu o placar, finalizando jejum de 28 partidas sem marcar.

O segundo tempo começou com Phil Foden saindo na cara de Keilor Navas, mas perdendo a passada e não conseguindo finalizar. O jogador ainda tentou rolar para Haaland, mas o brasileiro Felipe cortou no caminho, evitando o segundo gol. O goleiro costa-riquenho ainda se redimiu da falha no primeiro gol com milagre em cabeçada à queima roupa de Laporte. O City voltou com tudo para definir a vitória.

Gundogan carimbou a trave e Haaland perdeu um gol que nenhum centroavante costuma falhar. Esse lance custou caro. O Forest resistiu ao massacre até o fim. E em sua rara chance, aos 40 minutos, chegou à igualdade. Johnson passou por dois marcadores, a bola sobrou para cruzamento de Chris Wood e conclusão de Gibbs-White. Após a apreensão da análise do VAR, o lance acabou validado para festa do Nottingham Forest, que já havia superado o Liverpool em situação semelhante.

O City chegou aos 52 pontos com o empate, dois a menos que o líder Arsenal. O Nottingham subiu para os 25, no 13º lugar, abrindo cinco da zona de queda.

O Chelsea mais uma vez tropeçou no Inglês. Mesmo atuando em Stanford Bridge, perdeu do Southampton por 1 a 0, gol de Prowse. O jogo foi extremamente faltoso, com nove cartões amarelos e 14 minutos de acréscimos.

Em outras partidas do Inglês, Brentford e Crytal Palace empataram por 1 a 1, enquanto o Everton superou o Leeds United por 1 a 0, assim como o Bournemounth diante do Wolverhampton.