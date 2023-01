City busca virada gigante diante do Tottenham e espanta princípio de crise

(via Agência Estado)

Em dia no qual desceu para a pausa vaiado, o Manchester City deixou o gramado do Ettihad Stadium sob aplausos após buscar uma gigante e espetacular virada diante do Tottenham, pelo Campeonato Inglês. Depois de levar 2 a 0, os comandados de Pep Guardiola voltaram do descanso com tudo e anotaram três gols em intervalo de 12 minutos para espantar o princípio de crise após duas derrotas seguidas. No fim, Mahrez, o herói do jogo, fechou a vitória em cavadinha, por 4 a 2.

Em jogo com muitos holofotes para os goleadores Haaland, artilheiro do Inglês pelo City então com 21 gols, e Harry Kane, em segundo com 15 bolas nas redes pelo Tottenham, quem se destacou foi o argelino Mahrez, presente nos quatro gols da virada. O atacante deu cruzamento para o primeiro gol, fez a assistência para o norueguês empatar, anotado seu 22º gol em 18 partidas, definiu a virada em jogada individual e fechou a conta com cavadinha no fim.

Uma partida após o técnico Pep Guardiola "jogar a toalha" e dizer que seria muito difícil buscar o líder Arsenal na disputa do Campeonato Inglês, o City voltou a atuar em casa após derrotas para Southampton e Manchester United, ambas longe de seu torcedor, confiante em frear o mau momento. O time passou apertos antes de sorrir, e está, sim, na luta pelo tricampeonato. São 42 pontos, diante de 47 do prieiro colocado.

Com sua escalação ideal quase inteira em campo, exceção do belga Kevin De Bruyne, no banco de reservas após enfrentar problemas pessoais e perder atividades da semana, a ordem era recuperar o ânimo diante do perigoso Tottenham. Mas, os primeiros 45 minutos não foram como o planejado.

Em uma partida equilibrada e por vezes com os visitantes assustando, a reta final causou pânico dos torcedores. O jogo caminhava para um descanso em igualdade quando o goleiro brasileiro Ederson resolveu dar uma enorme ajuda aos visitantes. Ele tentou sair jogando com Rodri, dentro da área, na fogueira, e a bola acabou nos pés de Kulusevski, que bateu cruzado e fez 1 a 0 aos 44 minutos.

O City nem bem administrou o duro golpe e já foi vazado novamente. Contragolpe rápido aos 46, a zaga afasta mal e Kane ganha a dividida com Rodri e bate forte. Desta vez, Ederson salva, mas o rebote cai na cabeça de Emerson Royal, que amplia.

Atual bicampeão e dono de quatro títulos nas últimas cinco temporadas, o Manchester City viu algo raro no intervalo no Ettihad Stadium. A equipe desceu para o vestiários sob vaias de seu torcedor, revoltado com os recentes resultados ruins.

Guardiola precisava mexer com o brio de seus jogadores no vestiário para mudar a história de uma partida que caminhava para um desfecho negativo pela terceira vez seguida. E o papo surtiu efeito de imediato.

Da mesma forma que levou dois gols relâmpagos, veio a resposta do City. Com retorno forte dos vestiários, a equipe empatou também em intervalo de dois minutos, em jogadas pela direita. Aos 6, Grealish não aproveitou o cruzamento, mas a bola sobrou para Julian Álvarez diminuir. Logo depois, aos 8, lançamento para Mahrez mandar de cabeça para Haaland, também de cabeça, empatar.

Com retorno forte e pressionando, o City encurralava o Tottenham. Logo após a igualdade, por pouco não veio a virada. O jogo, eletrizante, era repleto de lances de perigo. Em contra-ataque, Kane serviu Perisic, que livre, bateu para recolocar os visitantes na frente. Mas Rico Lewis se jogou na bola para salvar o City.

O time de Antonio Conte desperdiçou a chance de ouro e foi castigado de imediato. Invertida de bola para Mahrez, o zagueiro erra o bote, o atacante argelino parte para cima do marcador, pedala e bate no cantinho para decretar a virada. Comemorou pedindo silêncio. Resta saber se para sua torcida que vaiou o time, ou aos fãs dos visitantes.

Conte ainda tentou salvar o time da derrota, com a entrada do brasileiro Richarlison nos minutos finais. Mas o brasileiro quase não pegou na bola e a torcida, desta vez, jogou a favor, vaiando as jogadas ofensivas nos visitantes. E ainda festejou mais uma vez quando Mahrez recebeu na cara de Lloris e mostrou calma e habilidade para fechar o placar com bela cavadinha.