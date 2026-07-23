City anuncia a contratação de Eliott Anderson, volante da seleção inglesa, por R$ 787 milhões

O Manchester City oficializou, nesta quinta-feira, a contratação de mais um reforço de peso visando a próxima temporada. Eliott Anderson, volante da seleção inglesa, foi adquirido por 116 milhões de libras (algo em torno de R$ 787 milhões) e se tornou o segundo inglês mais caro da história.

O valor que envolveu a sua saída do Nottingham Forest é superada apenas pela negociação de Morgan Rogers, anunciado pelo Chelsea, na última terça-feira, e que custou aos cofres do clube de Londres o montante aproximado de R$ 804 milhões.

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Aos 23 anos, o meio-campista chega à nova casa valorizado após a Copa do Mundo. Titular nas oito partidas do English Team, ele foi peça fundamental na melhor campanha da Inglaterra desde a conquista do título Mundial em 1966. Neste ano, após cair na semifinal para a Argentina, os ingleses garantiram o terceiro lugar ao vencer a França pelo placar de 6 a 4.

Em seu site oficial, o City detalhou o primeiro dia do atleta no clube. "Anderson assinou hoje um contrato de cinco anos e imediatamente se familiarizou com seu novo ambiente. Assim que ele finalizou os trâmites do acordo, foi levado para cumprir compromissos com a imprensa como parte do anúncio de sua chegada".

Em sua primeira entrevista, Anderson disse que uma de suas maiores expectativas nesta nova fase de sua trajetória é disputar o clássico da cidade de Manchester e destacou os confrontos entre os dois rivais. "Um dos maiores clássicos do mundo e, desde que conheço o futebol inglês, o City tem sido o rei de Manchester (em referência à supremacia de sua nova equipe diante do United nos últimos anos)".

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Sobre a saída do Nottingham Forest, e a escolha pelo time atual, o meio-campista afirmou ter dado um passo importante na sua carreira. Agora, ele quer recompensar a confiança dos dirigentes com a conquista de títulos.

"O City é um dos maiores clubes do mundo. Parece um clube que trata bem seus jogadores e proporciona o ambiente perfeito para que eles se destaquem. O sucesso que eles alcançaram e a maneira como jogaram nos últimos 10, 15 anos foram extraordinários", afirmou.