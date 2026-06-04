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City ameaça processar candidato à presidência do Real Madrid após anúncio de acerto com Haaland

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 04.06.2026, 10:00:00 Editado em 04.06.2026, 10:23:30
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As eleições presidenciais do Real Madrid vem agitando o noticiário não só da Espanha, mas também da Inglaterra. O anúncio feito por Enrique Riquelme, que concorre ao cargo de mandatário, sobre uma suposta contratação de Erling Haaland, agitou os bastidores do Manchester City. O clube agora ameaça tomar medidas judiciais contra o candidato.

Em resposta ao que foi veiculado, os dirigentes entraram em ação para desmentir uma possível transferência de seu camisa nove em meio a um processo de reformulação que vem tomando conta da equipe e que tem como fator preponderante a saída do técnico Pep Guardiola.

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"As notícias que surgiram da Espanha sobre o futuro de Erling Haaland são falsas", afirmou o clube. "Não existe qualquer cláusula contratual que permita esse cenário. Estamos considerando medidas legais pelo uso da imagem de nosso jogador neste contexto".

O susposto acerto também causou surpresa no estafe do atacante. Alf-Ing Halland, pai do atleta, e sua empresária, Rafaela Pimenta, também descartaram, em nota conjunta, a possibilidade de o artilheiro trocar a Inglaterra pela Espanha. "Tudo muito divertido, mas não é verdade. Desejamos tudo de bom aos dois candidatos nas eleições de Madrid",

Em sua campanha para vencer Florentino Pérez, Riquelme afirmou ter encaminhado a chegada do camisa 9 para defender as cores do Real Madrid. Ele disse, inclusive, que o jogador teria uma cláusula contratual que facilitaria uma possível transferência do futebol inglês.

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