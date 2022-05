City acerta a contratação de Haaland, do Borussia Dortmund, diz imprensa alemã

Da Redação

O atacante Erling Haaland, um dos mais badalados do futebol europeu, está muito perto de acertar a sua transferência do Borussia Dortmund para o Manchester City. Segundo a imprensa alemã, os ingleses devem notificar a diretoria do clube de Dortmund nos próximos dias sobre o pagamento da multa, estipulada em 70 milhões de euros (cerca de R$ 375 milhões), para assinar com o norueguês.

Aos 21 anos, Haaland deve ser a contratação de maior impacto do futebol europeu na próxima janela de transferências, que abre em julho, após o fim da temporada europeia. Desde que chegou ao Dortmund, no início de 2020, o jovem atacante marcou 61 gols em 66 jogos pela equipe aurinegra somente no Campeonato Alemão.

A Sky Germany, que detém os direitos do Campeonato Alemão, informou nesta segunda-feira que o jogador comunicou o Borussia Dortmund sobre seu desejo de sair e que o Manchester City entrou em contato com o clube sobre a cláusula de liberação do jogador. Outros meios de comunicação, incluindo o jornal Bild e a revista Kicker, citando fontes não identificadas, também disseram que um acordo pode ser finalizado nos próximos dias.

Próximo do acerto, o Manchester City levou a melhor sobre diversos clubes importantes da Europa na corrida pela contratação de Haaland. Anteriormente, o Real Madrid e o Paris Saint-Germain foram especulados como potenciais destinos para o jogador. O Barcelonta também demonstrou interesse. A morte de Mino Raiola, empresário do norueguês, chegou a movimentar especulações de que a negociação poderia ser atravessada, o que não deve ocorrer.

Sem conseguir contratá-lo na última janela, o City cogitou assinar com o inglês Harry Kane, do Tottenham, e até mesmo Cristiano Ronaldo, principal nome do Manchester United, antes do português ir para o rival em agosto. De acordo com a imprensa britânica, o salário de Haaland deve ser de 500 mil libras por semana (R$ 3,1 milhões).

O Borussia Dortmund ainda não comentou o assunto. O clube está interessado no atacante do Salzburg, Karim Adeyemi, como possível substituto de Haaland. O diretor esportivo do Dortmund, Sebastian Kehl, disse no domingo que o clube queria ter clareza sobre o fim da novela envolvendo Haaland antes de fazer qualquer movimento na próxima janela de transferências.