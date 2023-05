Citado na Operação Penalidade Máxima, Nino Paraíba tem contrato rescindido no América-MG

(via Agência Estado)

Após ser citado em algumas planilhas do esquema de apostas que está sendo investigado pela Operação Penalidade Máxima II, do Ministério Público de Goiás (MP-GO), o lateral Nino Paraíba pediu demissão do América-MG. O clube aceitou e rescindiu o contrato com o atleta nesta segunda-feira.

O lateral já havia sido afastado preventivamente no último dia nove, antes da partida contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

Ele aparece em prints em conversas com apostadores que estão sendo investigados pelo MP-GO. Na época, o lateral estava no Ceará. Vale lembrar que, até o momento, Nino Paraíba não está sendo investigado na operação.

"O América Futebol Clube informa que o lateral Nino Paraíba teve o contrato rescindido nesta segunda-feira. A decisão foi tomada pela direção do Clube que acatou o pedido de demissão do atleta", disse o América-MG, em nota.

Nino Paraíba chegou no América nesta temporada e disputou 19 jogos, com duas assistências. O lateral, de 37 anos, conquistou o vice-campeonato mineiro.