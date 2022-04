Cinco índices para o Mundial são obtidos no 1º dia do Troféu Brasil de Natação

Da Redação

Cinco nadadores obtiveram índice para a disputa do Mundial de Budapeste, na Hungria, nesta segunda-feira, no primeiro dia de competições do Troféu Brasil de Natação, no Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

continua após publicidade .

Nos 100 metros livre, Jhennifer Conceição, do Pinheiros, com o tempo de 1min07s12, bateu o recorde brasileiro e ficou com uma vaga no Mundial. Ana Carolina Vieira (Pinheiros) - 1min08s86 - e Pâmela Alencar de Souza (Flamengo) - 1min09s23 - completaram o pódio.

Nos 400 metros livre masculino, dois atletas se classificaram para o Mundial. Guilherme Costa (Unisanta) - 3min47s42 - e Fernando Scheffer (MTC) - 3min48s13. Eduardo Oliveira (MTC) - 3min50s30 foi o terceiro colocado.

continua após publicidade .

Já nos 400 metros livre feminino, Viviane Jungblut (GNU), com 4min09s52, ficou com o primeiro lugar e com o índice mundial. Maria Paula Heitmann (Unisanta) - 4min13s43 - e Aline da Silva Rodrigues (MTC) - 4min13s75 - ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.

Stephan Steverink, do Flamengo, cravou o índice nos 400 metros medley, ao vencer a prova com 4min16s44. Brandon Almeida (4min18s84) e Leonardo Santos (4min20s92) completaram o pódio.