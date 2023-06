Ciclista de 26 anos morre após sofrer queda durante Tour de Suisse

O ciclista suíço Gino Mäder morreu nesta sexta-feira, um dia depois de sofrer uma forte queda durante a disputa do Tour de Suisse. O atleta de 26 anos havia caído numa ravina depois de percorrer uma das descidas mais velozes da quinta etapa, a ser finalizada em La Punt, na Suíça.

"Gino perdeu sua batalha ao não conseguir se recuperar das graves lesões que sofreu", anunciou a equipe Bahrain-Victorious. "Apesar dos melhores esforços da fenomenal equipe do hospital, Gino não conseguiu superar seu maior e final desafio. E, às 11h30 (horário local), nós nos despedimos de uma das luzes mais brilhantes do nosso time."

Os paramédicos haviam encontrado o ciclista imóvel dentro da água, após a forte queda, na quinta-feira. Eles fizeram uma reanimação cardiopulmonar (CPR) no atleta antes de ele ser transferido para o hospital através de um helicóptero.

"Nossa equipe toda está devastada por este trágico acidente. Nossos pensamentos e orações estão com a família de Gino e seus entes mais queridos neste momento de incrível dificuldade", afirmou a equipe do ciclista, em comunicado.

A morte de Gino foi anunciada cerca de 30 minutos antes do início da sexta etapa da competição, nesta sexta-feira. O início do trajeto foi adiado e os ciclistas fizeram um minuto de silêncio.

Após o acidente de quinta, o trajeto daquela etapa foi alvo de críticas por parte do belga Remco Evenepoel, um dos principais ciclistas da competição atual. "Embora uma chegada ao cume fosse perfeitamente possível, não foi uma boa decisão nos deixar terminar esta descida perigosa", lamentou Evenepoel. "Como ciclistas, também devemos pensar nos riscos que corremos ao descer uma montanha."

Um outro ciclista também caiu no mesmo local. O americano Magnus Sheffield sofreu uma concussão e hematomas e recebeu atendimento médico no hospital local.

Com duração de oito dias, o The Tour de Suisse é uma prova de preparação para a Volta da França, competição mais tradicional do ciclismo de estrada do mundo. A prova francesa, que atravessa outros países, será disputada em julho.