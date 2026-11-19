O fim de semana do GP de Las Vegas de Fórmula 1 começou de um jeito inusitado e muito pouco produtivo para pilotos e equipes. Ninguém marcou volta rápida no TL1 desta quinta-feira, 19, em Nevada por conta de uma forte chuva que tornou a pista perigosa e inviável para os testes.

Sergio Pérez terminou a sessão na 'liderança', mas não por conta de ter registrado o tempo mais rápido e sim por ter sido o primeiro a sair dos boxes. Assim, todo o resto da ordem seguiu esse critério. Os brasileiros Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto foram terceiro e 11º, respectivamente.

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O representante do País na Haas, inclusive, foi o único que tentou dar mais de um giro em sequência, mas não conseguiu impor ritmo. Todos os pilotos diziam nos rádios das equipes que havia muita aquaplanagem no circuito de Las Vegas, mesmo em velocidade lenta.

O máximo que deu para extrair foi a simulação de largada quando o cronômetro zerou e o treino de pit stop que algumas escuderias fizeram. Para se ter uma ideia, nem andar em linha reta estava praticável.

Três pilotos foram substituídos no TL1: Oliver Bearman, companheiro de Câmara na Haas, deu lugar ao japonês Ryo Hirakawa, Lewis Hamilton saiu para o sueco Dino Beganovic e Fernando Alonso assistiu, do pit lane, ao americano Jak Crawford. Nenhum dos novatos, porém, conseguiu aproveitar a oportunidade por conta das condições climáticas.

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O GP de Las Vegas é a primeira das últimas três etapas da temporada de 2026 da Fórmula 1, que já tem definidos os campeões tanto de pilotos quanto construtores. Andrea Kimi Antonelli faturou o Mundial e a Mercedes, a qual defende, venceu o campeonato de equipes.

No início da sexta-feira, 20, o grid volta ao circuito para o TL2, a partir da 1h (no horário de Brasília). A chuva já havia parado nos momentos finais da primeira sessão e a previsão é que o tempo siga seco para que, ao menos, um dos treinos seja realizado.