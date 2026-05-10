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Chuva em Belém atrasa início de Remo x Palmeiras no Brasileirão

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 10.05.2026, 16:53:00 Editado em 10.05.2026, 16:59:54
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A forte chuva que atinge Belém, capital do Pará, neste final de semana, atrasou o início da partida entre Remo e Palmeiras, válida pela 15ª rodada do Brasileirão. Inicialmente marcado para as 16 horas, o jogo não começará antes das 17 horas. Se não houver melhora até este novo horário, serão aguardados mais 30 minutos.

O gramado do Mangueirão ficou muito molhado e repleto de poças dágua, sem condições para que o árbitro Rafael Klein permitisse o início da partida. Atletas de ambas as equipes chegaram a ir ao campo para aquecimento, mas voltaram aos vestiários após a percepção de que a situação era desfavorável.

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No sábado, também na cidade paraense, as chuvas paralisaram a partida entre Paysandu e Anápolis, pela Série C do Campeonato Brasileiro, por cerca de 40 minutos. O jogo foi concluído e terminou com vitória por 2 a 1 para o time da casa.

O Palmeiras é líder do Brasileirão, com 33 pontos, e não tem chances de perder a posição nesta rodada. O Remo está na zona de rebaixamento, com apenas 11 pontos.

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