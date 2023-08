Chuva atrapalha primeira rodada e interrompe estreia de Bia Haddad em Cincinnati

A chuva atrapalhou a disputa da primeira rodada do ATP 1000 e do WTA 1000 de Cincinnati, nesta segunda-feira. O jogo de Bia Haddad foi interrompido no primeiro set, quando a brasileira vencia a checa Karolina Muchova. Já

continua após publicidade

Luísa Stefani teve sua partida de duplas adiada.

Dos jogos que chegaram ao final, destaque para a vitória do canadense Felix Auger-Aliassime sobre o italiano Matteo Berrettini, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3. O finlandês Emil Ruusuvuori foi outro que estreou com vitória no torneio americano, ao derrotar o francês Corentin Moutet por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2).

continua após publicidade

Outros resultados do ATP 1000: Nicolas Jarry (CHI) derrotou Roman Safiullin (RUS) - 4/6, 6/3 e 6/3; Dusan Lajovic (SER) bateu Francisco Cerúndolo (ARG) - 6/3 e 6/4; Jordan Thompson (AUS) eliminou John Isner (EUA) - 7/6 (7/5) e 7/6(7/2).

No feminino, a veterana Venus Williams (EUA) venceu Veronika Kudermetova (RUS) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, assim como Jasmine Paolini (ITA) superou Marta Kostyuk (UCR), por 6/2 e 6/1.

A norte-americana Sloane Stephens ganhou da italiana Elisabetta Cocciaretto (7/5 e 6/2), a russa Anastasia Potapova venceu a suíça Celine Naef (1/6, 6/4 e 7/5), enquanto a ucraniana Anhelina Kalinina passou pela chinesa Lin Zhu (6/3 e 7/5).