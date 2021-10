Chile vence a Venezuela em casa e volta a sonhar com vaga na Copa do Catar

Da Redação

O Chile voltou a sonhar com vaga na Copa do Mundo do Catar em 2022. Na noite desta quinta-feira, venceu sem dificuldades a Venezuela, por 3 a 0, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

continua após publicidade .

A vitória foi extremamente importante para o Chile, que iniciou a rodada sendo penúltimo colocado. Agora, a seleção aparece em sexto lugar, com 13 pontos ganhos. Três a menos que a Colômbia (4º) e Uruguai (5º). O quarto lugar garante vaga direta no Mundial, enquanto quinto jogará a repescagem.

Já a Venezuela praticamente deu adeus às chances de estar na Copa do Mundo. A seleção vinho tinto permaneceu na última colocação, com sete pontos.

continua após publicidade .

O Chile construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Com muita imposição física e postura ofensiva, os chilenos abriram o placar aos 17 minutos, quando Alexis Sánchez cobrou escanteio e Pulgar, de cabeça, mandou para as redes.

Com a vantagem no placar, o Chile controlou ainda mais a partida e teve tranquilidade para ampliar aos 36 minutos. Curiosamente, novamente em cobrança de escanteio de Alexis Sánchez e novo cabeceio certeiro de Pulgar, sem chances de defesa para o goleiro.

No segundo tempo, o Chile continuou superior em campo e criou inúmeras chances de ampliar o placar. Aos seis, Valdés finalizou de fora da área e acertou a trave. Mas aos 27 a bola voltou a entrar, quando Meneses recuperou bola e deu ótimo passe para Brereton finalizar com força, marcando o terceiro e dando números finais ao confronto.

Na próxima rodada das Eliminatórias, o Chile jogará contra o Paraguai, fora de casa, enquanto a Venezuela vai encarar o Equador, também como visitante. A Conmebol ainda não definiu datas e horários das partidas.