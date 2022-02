Chicago Bulls bate Pacers com duplo-duplo de Vucevic; Cavaliers superam Hornets

Da Redação

Líder da Conferência Leste da NBA, o Chicago Bulls se recuperou rápido da derrota sofrida para o Toronto Raptors na última quinta-feira e venceu o Indiana Pacers por 122 a 115 na noite de sexta, em Indianópolis. O resultado foi construído com grande contribuição de Nikola Vucevic, autor de um duplo-duplo de 36 pontos e 17 rebotes, além de quatro assistências.

Com três bloqueios, o montenegrino também foi bem nos aspectos defensivos, não à toa foi muito elogiado pelo técnico Billy Donovan, que destacou o quanto o jogador conseguiu dominar a quadra. "Fiquei muito, muito impressionado, com o que ele fez no aro esta noite. Ele teve alguns bloqueios muito bons e fez alguns caras errarem arremessos também", comentou Donovan.

Outro jogador importante para a construção da vitória foi DeMar DeRozan, que estava com a mira certeira e somou 31 pontos aos 36 de Vucevic. O maior pontuador, contudo, ficou do lado derrotado. Caris LeVert marcou 42 pontos, mas não conseguiu evitar o segundo revés consecutivo do Indiana Pacers, 13º colocado da Conferência Leste.

Vucevic não foi o único a conseguir um expressivo duplo-duplo na rodada. Na Carolina do Norte, Jarrett Allen marcou 29 pontos e pegou 22 rebotes na vitória apertada por 102 x 101 do Cleveland Cavaliers sobre o Charlotte Hornets. A partida, contudo, foi marcada mais por um lance bizarro do que pelo feito do jogador.

Ed Davis, que estava no banco de reservas, cutucou as costas de Terry Rozier durante um arremesso em cima da linha lateral. O lance já não deveria estar valendo, pois, um pouco antes disso, Dean Wade havia saído dos limites da quadra, mas o juiz marcou falta técnica de Davis e deu três pontos a Rozier, que ainda acertou o lance livre.

"Foi uma falha de comunicação entre a equipe sobre a sequência do lance", disse Brian Forte, chefe da equipe de arbitragem. "Após a revisão depois do jogo, vimos que a saída de campo foi marcada antes do início da tentativa de arremesso de campo. O arremesso não deveria ter contado", completou.

Veja os resultados de sexta-feira:

Charlotte Hornets 101 x 102 Cleveland Cavaliers

Detroit Pistons 93 x 102 Boston Celtics

Indiana Pacers 115 x 122 Chicago Bulls

Toronto Raptors 125 x 114 Atlanta Hawks

San Antonio Spurs 131 x 106 Houston Rockets

Utah Jazz 125 x 102 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 105 x 113 New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks 107 x 98 Philadelphia 79ers