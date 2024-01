Chelsea perde para o Middlesbrough no primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa

O cambaleante Chelsea foi derrotado por 1 a 0 pelo Middlesbrough, time da segunda divisão da Inglaterra, nesta terça-feira, e saiu atrás na disputa das semifinais da Copa da Liga Inglesa. Ainda terá, contudo, a chance de reverter a situação no dia 23 de janeiro, data da partida de volta, marcada para as 17 horas de Brasília, no Stamford Bridge. A outra semi é disputada entre Liverpool e Fulham, que jogam a rodada de ida nesta quarta.

Depois de uma temporada 2022/2023 de frustrações, o Chelsea vivia a expectativa de ter melhores momentos em 2023/2024, mas continua distante de retomar os tempos de glória. No Campeonato Inglês, passadas 20 rodadas, ocupa a décima colocação, com 28 pontos.

Ausente das competições europeias, o time comandado por Mauricio Pochettino tem buscado sobrevida nos demais torneios ingleses e continua brigando também na Copa da Inglaterra, torneio no qual terá de enfrentar a sensação Aston Villa na quarta rodada, dia 27. Caso não consiga reverter a situação na Copa da Liga e fique de fora da final, será um baque e tanto.

Ainda lidando com muitos desfalques por lesão, como Cucurella, Chilwell, Fofana, Robert Sánchez e Chalobah, o técnico Pochettino escalou um time com peças importantes do elenco, até porque as Copas têm sido tratadas como prioridade frente à ausência em torneios mais importantes. Enzo Fernández, Thiago Silva e Sterling eram alguns dos nomes que começaram jogando.

O primeiro tempo foi de um Chelsea desligado, com exceção de Palmer e Madueke, responsáveis pelas principais tentativas de criar algum lance diferente no campo de ataque. Lá atrás, a defesa cometia muitos erros e dava oportunidades aos adversários que abriram o placar aos 38 minutos, com um gol de Hackney. No segundo tempo, não houve maior evolução para o time de Londres, que saiu derrotado e precisando reverter a situação.