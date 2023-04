Chelsea perde mais dois jogadores por contusão e vê fim de temporada complicado

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Chelsea voltou a ter o seu planejamento comprometido por causa de contusões. Fora da briga por todos os títulos nesta temporada, o técnico interino Frank Lampard confirmou a lesão de mais dois nomes importantes do seu elenco: o lateral direito Reece James e o meio-campista Mason Mount.

continua após publicidade .

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, o treinador falou do problema, já que não poderá contar com a dupla no restante da temporada. Reece James tem um problema na parte posterior da coxa e sofreu a lesão em jogo válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid. Já Mount, sem sofrendo com um problema na região pélvica.

"No caso do Mason Mount, o cuidado é maior porque vai passar por uma pequena cirurgia. Provavelmente, o período de recuperação deve girar em torno de quatro semanas. Quanto ao Reece, tem sofrido muito com lesões nesta temporada e precisamos ter cautela", comentou.

continua após publicidade .

Em meio a tantos problemas, Lampard tenta levar o time às vitórias no Campeonato Inglês. Com um desempenho irregular, a equipe ocupa a parte intermediária da tabela e soma 39 pontos ganhos. Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu somente uma vez, obteve um empate e sofreu três derrotas

Nesta quarta, o desafio é diante do Brentford, no Stamford Bridge, e as chances de classificação para os torneios europeus é remota. Sem dois de seus principais nomes para o restante da competição, Lampard trabalha a sua equipe para superar essas dificuldades. "Vamos concentrar no que fizemos nos treinamentos para conseguir buscar a vitória", comentou o treinador.