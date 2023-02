Chelsea empata sem gols com o Fulham na estreia de Enzo Fernández

(via Agência Estado)

Uma das principais contratações da janela de transferências europeia encerrada na terça-feira, Enzo Fernández estreou pelo Chelsea nesta sexta-feira, em jogo isolado que abriu a 22ª rodada do Campeonato Inglês, e não teve muito o que comemorar. A partida diante do Fulham, no Stamford Bridge, terminou empatada com o placar zerado.

Apesar do empate, o argentino conseguiu mostrar algumas de suas qualidades, como a precisão nos desarmes e a eficiência na recuperação de bola, além de proveitosos lançamentos para os companheiros. Campeão da Copa do Mundo com a Argentina, o meio-campista de 22 anos foi comprado por 120 milhões de libras (R$ 749 milhões) junto ao Benfica.

No total, o Chelsea gastou cerca de 300 milhões de libras (R$ 1,8 bilhão) em contratações na última janela. Também contratado há pouco tempo, o atacante ucraniano Mudryk, que estreou no final de semana passado, contra o Liverpool, foi utilizado pela primeira vez entre os titulares no duelo desta sexta. No intervalo, ele foi substituído pelo estreante Madueke, vindo do PSV.

Com muitos reforços que chegaram ao longo de janeiro, como o zagueiro Badiashile, titular nos últimos três jogos e o marfinense Datro Fofana, aproveitado no segundo tempo contra o Fulham, o time comandado por Graham Potter ainda não encontrou um padrão de jogo e vem oscilando bastante no Campeonato Inglês. Por isso, está em nono lugar, com 30 pontos.

O próximo jogo do Chelsea será contra o West Ham, no dia 11 de novembro, em partida na qual Potter poderá voltar a escalar João Félix, um dos contratados da última janela. O português foi expulso na estreia e acabou suspenso por três jogos por causa do lance.