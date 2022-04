Chelsea elimina Crystal Palace e encara Liverpool na final da Copa da Inglaterra

Da Redação

Sem dar chance à zebra, o Chelsea confirmou a vaga na final da Copa da Inglaterra, a terceira consecutiva, ao derrotar o Crystal Palace por 2 a 0 na tarde deste domingo, no estádio Wembley. Após um primeiro tempo morno, a equipe de Thomas Tuchel fez uma grande segunda etapa e conseguiu vencer sem muita dificuldade.

O Chelsea esteve nas duas últimas finais do torneio, mas perdeu ambas. Na temporada passada, caiu para o Leicester com derrota por 1 a 0. Já na retrasada foi derrotado pelo Arsenal por 2 a 1. O último título foi na temporada 2017/2018, quando bateu o Manchester United por 1 a 0.

A taça será disputada diante do Liverpool, que avançou à final neste sábado com vitória para cima do Manchester City por 3 a 2, com destaque para o senegalês Mané, autor de dois gols.

O primeiro tempo foi de pouca emoção. Apesar de ter a posse de bola e o domínio do duelo, foi o Crystal Palace quem criou a melhor oportunidade de gol. Cheikhou Kouyate arriscou de longe e obrigou o goleiro Mendy a fazer uma grande defesa para assegurar o 0 a 0 no placar.

Na etapa complementar, o Crystal Palace deu mostras de que poderia surpreender, mas tudo foi por água abaixo aos 20 minutos, quando Loftus-Cheek recebeu de Havertz e arriscou. A bola desviou e enganou o goleiro Jack Butland.

Após o gol, era apenas uma questão de tempo para o Chelsea ampliar. E o segundo saiu aos 31 minutos. Timo Werner acionou Mason Mount, que acertou um bonito chute para fazer 2 a 0. Antes do apito final, o time de Thomas Tuchel desperdiçou mais duas oportunidades de fazer o terceiro, contra um Crystal Palace totalmente entregue.