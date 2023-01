Chelsea derrota o Crystal Palace e busca recuperação no Campeonato Inglês

(via Agência Estado)

Em um jogo movimentado e com chances para os dois times, o Chelsea venceu o Crystal Palace por 1 a 0 neste domingo, pelo Campeonato Inglês, e busca agora uma retomada na competição. O triunfo em casa encerra uma sequência de quatro partidas sem vitória. Com o resultado, o time do zagueiro Thiago Silva soma agora 28 pontos e figura na parte intermediária da tabela.

Apesar da boa atuação e das chances criadas na casa do adversário, o Crystal Palace acabou sendo punido com a derrota e mantém os 22 pontos na classificação da competição.

Os times voltam a campo pela competição no próximo final de semana e o Chelsea terá pela frente o Liverpool no sábado, como visitante. No mesmo dia, o Crystal Palace recebe o Newcastle.

Na partida deste domingo, o Crystal Palace assustou o Chelsea mesmo jogando fora de casa. Na primeira vez que chegou ao ataque, Olive chutou com perigo, mas parou na boa forma do goleiro Kepa, que fez a defesa, aos 21 minutos.

Mais presente no campo do adversário, o Chelsea criou boas oportunidades. Em uma delas, o zagueiro Thiago Silva aproveitou um rebote e finalizou rasteiro para a boa intervenção de Guaita. O técnico Graham Potter baseou suas jogadas pelo lado direito e, por ali, sua equipe conseguiu achar espaços para incomodar a defesa rival.

A etapa inicial seguiu movimentada e Havetz e Lewis Hall perderam duas chances. o Crystal Palace voltou a ameaçar com Schlupp, mas no fim, Guaita fez a defesa do primeiro tempo ao espalmar um tiro de Zyech após rebote na grande área.

O duelo manteve o bom ritmo da etapa inicial na volta do intervalo. Com 12 minutos, Chelsea e Crystal Palace já tinham acertado o alvo em duas finalizações perigosas. Com uma postura mais ofensiva, o time da casa apostou na marcação por pressão a fim de forçar o erro do rival.

Precisando do resultado, o Chelsea acabou encontrando o caminho do gol aos 19 minutos. Ziyech cruzou pelo lado esquerdo e cruzou na pequena área. Havetz foi mais rápido e, de cabeça, fez 1 a 0 num bonito gol.

Após obter a vantagem, o Chelsea aumentou o ritmo e seguiu muito perto de ampliar o placar. Na melhor das chances, Havertz perdeu gol incrível ao errar o alvo em cabeçada na pequena área já na parte final do duelo.

O final da partida foi dramático com o Crystal Palace todo no campo do rival. Recuado, o Chelsea se fechou e, na base do chutão, conseguiu garantir a conquista dos três pontos.

No outro jogo da rodada deste domingo, O Newcastle venceu o Fulham com um gol no último minuto a partida. Aleksander Isak, de cabeça, definiu o triunfo de 1 a 0. O Fulham, que na próxima rodada do Inglês tenta buscar a vitória diante do Tottenham, teve um pênalti desperdiçado por Mitrovic, também no segundo tempo.

Na classificação, o Newcastle chegou aos 38 pontos e ultrapassou o Manchester United na tabela. O Fulham segue com 31 pontos no Inglês.