Chelsea anuncia zagueiro Axel Disasi, destaque do Monaco e vice-campeão do mundo com a França

O Chelsea anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Axel Disasi, que se destacou com a camisa do Monaco na última temporada e foi vice-campeão do mundo com a França, no Catar. Aos 25 anos, o defensor francês assinou um contrato que estabelece vínculo de seis anos com o clube londrino.

"Estou muito orgulhoso de ter a oportunidade de fazer parte desta grande família, e eu espero conquistar coisas grandes vestindo essa camisa. Eu vim para conquistar títulos", afirmou o novo reforço. "Eu vou fazer tudo o que eu puder para alcançar esses objetivos. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa", completou.

Disasi vem para suprir uma baixa inesperada no elenco do Chelsea. No meio de julho, antes de a delegação viajar para os Estados Unidos, onde o time vinha disputando amistosos de pré-temporada até o meio desta semana, o zagueiro Wesley Fofana sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e teve de ser submetido a uma cirurgia de reconstrução.

De acordo com veículos de imprensa britânicos e franceses, a nova contratação custou 45 milhões de euros ao Chelsea. Disasi estava no Monaco desde 2020, quando foi contratado junto ao Reims. Em 129 aparições, marcou 12 gols.

Chamado para defender a seleção francesa na Copa do Mundo, foi titular apenas no último jogo da fase de grupos, em derrota para a Tunísia. Depois disso, entrou nos minutos finais contra a Polônia, nas oitavas de final, e também na eletrizante final diante da Argentina.