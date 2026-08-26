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Chelsea abre conversas por Dibu Martínez após goleiro decidir deixar o Aston Villa

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Chelsea iniciou conversas com os representantes de Emiliano "Dibu" Martínez e avalia apresentar uma proposta ao Aston Villa pelo goleiro argentino. A movimentação ocorre nos últimos dias da janela de transferências, depois de o jogador manifestar o desejo de deixar o clube de Birmingham.

Segundo o jornal britânico The Guardian, o Chelsea já mantém contato com o estafe de Martínez para conhecer as condições de uma possível transferência. O argentino teria sido oferecido ao clube londrino e estaria disposto a permanecer na Inglaterra.

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Até o momento, contudo, não existe acordo entre Chelsea e Aston Villa. A diretoria dos Blues ainda analisa os valores e não formalizou uma proposta pelo jogador.

Segundo o jornal, o Aston Villa aceitaria negociar Dibu por cerca de 8,6 milhões de libras, aproximadamente R$ 60 milhões na cotação atual. A quantia relativamente baixa está relacionada à idade do goleiro, de 33 anos, e ao desejo do clube de facilitar sua saída.

A possível transferência ganhou força após o Aston Villa contratar o japonês Zion Suzuki, ex-Parma, para assumir a posição. De acordo com o The Guardian, o clube inglês desembolsou cerca de 30 milhões de libras pelo reforço - valor equivalente a aproximadamente R$ 210 milhões.

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Martínez também esteve próximo de se transferir para a Juventus, mas a negociação com o clube italiano não avançou. Com o fechamento da janela se aproximando, o Chelsea surge como a principal alternativa para que o argentino continue atuando na Premier League.

O interesse aumentou depois dos erros cometidos por Robert Sánchez na vitória do Chelsea por 3 a 2 sobre o Fulham. Embora o espanhol permaneça como titular, seu desempenho voltou a alimentar dúvidas sobre a posição e levou a diretoria a estudar a chegada de um goleiro mais experiente.

Martínez representa um perfil diferente das apostas mais jovens feitas pelo Chelsea nos últimos mercados. O goleiro é campeão mundial com a Argentina em 2022 e duas vezes vencedor do Troféu Yashin, concedido ao melhor goleiro do mundo.

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