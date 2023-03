Chefe da Red Bull nega atrito entre Verstappen e Pérez: 'Sabem que a equipe vem primeiro'

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, negou que Max Verstappen e Sergio Pérez estejam vivendo um atrito interno em razão da disputa pela volta mais rápida do GP da Arábia Saudita. De acordo com o dirigente britânico, embora declarações públicas dadas após a corrida tenham levantado rumores sobre um possível desentendimento, os dois pilotos mantêm uma relação amistosa.

continua após publicidade .

"Não há razão para isso", respondeu Horner ao ser questionado sobre o assunto em Melbourne, onde está sendo disputado o GP de Austrália. "Ambos são animais competitivos e ambos são pilotos de corrida no final do dia, mas eles conhecem as regras e sabem que a equipe vem sempre em primeiro lugar", concluiu.

Na Arábia Saudita, Pérez foi o primeiro colocado, seguido por Verstappen, em segundo, mas o holandês fez a volta mais rápida e conseguiu o ponto extra que o deixa na liderança do Mundial de Pilotos, com 44 pontos, exatamente um à frente do mexicano, que tem 43. Após a corrida, Pérez questionou a Red Bull, dizendo que foi instruído a manter certo ritmo na parte final da corrida, quando o companheiro cravou a volta mais rápida. Em nova entrevista, já em Melbourne, mudou o discurso.

continua após publicidade .

"As estão ótimas, acho que conversamos sobre isso e estamos todos na mesma linha, obviamente aprendemos com isso. Naquele dia, pensei que não tinha recebido a informação certa, mas, agora, olhando para trás, foi tudo muito bem pensado pela equipe", afirmou o piloto mexicano.

A Red Bull começou a temporada 2023 dominando o pódio com duas dobradinhas nas duas primeiras corridas. Antes do GP da Arábia Saudita, Verstappen foi o vencedor do GP do Bahrein, no qual Pérez ficou em segundo lugar. "É um começo maravilhoso para nós", disse Horner. "Ter alcançado a dobradinha nas duas primeiras etapas é algo que nunca alcançamos antes".

Os dois pilotos se preparam para buscar mais um pódio neste final de semana, na Austrália, durante a madrugada brasileira. O treino classificatório ocorre às 2 horas de sábado, mesmo horário em que será realizada a corrida no domingo.