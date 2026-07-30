Chaveamento das oitavas de final da Sul-Americana é atualizado após a conclusão da repescagem

A fase de repescagem da Copa Sul-Americana chegou ao fim nesta quinta-feira, confirmando os 16 clubes que disputarão as oitavas de final. São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Vasco e Botafogo são os brasileiros na busca pelo título. O País conseguiu colocar quase todos os seus representantes no mata-mata, exceto o Grêmio, que acabou eliminado pelo Bolívar.

Agora, os times que avançaram pelos playoffs, fase que colocou frente a frente os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana contra os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores, se juntam aos líderes nas oitavas de final. As oito agremiações que seguem são Santos, Vasco, Red Bull Bragantino, Boca Juniors, Cienciano-PER, Tigre-ARG, Bolívar-BOL e Santa Fe-COL.

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São Paulo, Atlético-MG, Botafogo, Recoleta-PAR, River Plate, Olímpia, Macará-EQU e Montevideo City Torque-URU, que avançaram como líderes de seus grupos, fazem o primeiro jogo fora de casa e decidem a classificação em seus domínios. A Conmebol ainda irá divulgar as datas dos confrontos.

Os principais confrontos envolvem os brasileiros. O São Paulo, que liderou o Grupo C com 12 pontos, após três vitórias e três empates, enfrenta o Bolívar, vindo da Libertadores e que eliminou o Grêmio na repescagem com duas vitórias, frustrando um confronto nacional. O primeiro jogo, em La Paz, terminou com triunfo boliviano por 3 a 2, enquanto a partida de volta, disputada nesta quinta-feira, em Porto Alegre, terminou em 1 a 0.

Outra equipe paulista na disputa, o Santos ficou em segundo no Grupo D, com sete pontos, somando apenas uma vitória, quatro empates e uma derrota. Com o desempenho abaixo, os santistas precisaram encarar os playoffs contra o Universidad Central da Venezuela (UCV) e venceram as duas partidas. A primeira, fora de casa, terminou em 4 a 1, enquanto a segunda, na Vila Belmiro, acabou em 4 a 2 para o time de Neymar, na terça-feira. Na próxima fase, enfrentam o Macará, do Equador, que liderou o Grupo A.

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Já o Vasco, que enfrenta o Olímpia, do Paraguai, precisou passar pelos playoffs contra o Independiente Medellín, da Colômbia. Após empatar por 2 a 2 fora de casa, os cariocas venceram por 1 a 0 em São Januário, na quarta-feira. Os vascaínos terminaram na segunda colocação do Grupo G, justamente atrás do Olímpia. No confronto entre as equipes pela fase de grupos, cada clube venceu uma partida: o Vasco fez 3 a 0 em São Januário, enquanto os paraguaios triunfaram por 3 a 1 no Defensores del Chaco.

O Atlético-MG foi o primeiro colocado do Grupo B, com dez pontos, e fará o único confronto brasileiro. Os mineiros acumularam três vitórias, um empate e duas derrotas. Os comandados de Eduardo Domínguez terão pela frente o Bragantino, vice-líder do Grupo H, que duelou contra o Sporting Cristal, do Peru, na repescagem. Após um empate sem gols em Lima, venceu em Bragança Paulista por 1 a 0.

Por fim, o Botafogo, que somou 16 pontos e liderou o Grupo E, com cinco vitórias e um empate, enfrentará o Cienciano, do Peru, que eliminou o Lanús. Os peruanos perderam o primeiro jogo fora de casa por 2 a 0, mas conseguiram um resultado elástico de 4 a 0 diante da sua torcida e reverteram a situação.

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Confira todos os confrontos das oitavas de final:

Recoleta x Boca Juniors

São Paulo x Bolívar

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River Plate x Santa Fe

Olímpia x Vasco

Atlético-MG x Red Bull Bragantino

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Macará x Santos

Montevideo City Torque x Tigre

Botafogo x Cienciano