Charles Leclerc faz festa da torcida e garante pole para Ferrari no GP da Itália

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O monegasco Charles Leclerc voltou a ser pole position na Fórmula 1 neste sábado correndo na casa da Ferrari, no Circuito de Monza, no GP da Itália. Em mais um grid totalmente modificado por conta das punições, o piloto ferrarista fez o melhor tempo do dia com 1min20s161 e ainda viu seus concorrentes na parte de cima da classificação perderem posições. George Russell, da Mercedes, foi mais um a evitar as punições e completará a primeira fila na P2, mesmo tendo feito apenas o sexto melhor tempo.

continua após publicidade .

Líder do campeonato, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, fez o segundo melhor tempo do sábado, mas levou uma punição de cinco posições e largará em sétimo. Carlos Sainz, da Ferrari, teve o terceiro melhor tempo, mas largará no fim do grid, assim como Lewis Hamilton, que fez a quinta melhor volta do Q3. Já Sergio Perez, que seria o quarto piloto, perdeu 10 posições.

"É muito legal, não foi uma classificação fácil. Estou muito feliz com esta volta. Tem sido um incrível fim de semana até agora, espero que possamos repetir o feito de 2019 na corrida amanhã", comentou Leclerc, que fui muito festejado pela torcida da Ferrari presente em maior número no Circuito de Monza.

continua após publicidade .

A dupla da McLaren formada por Lando Norris e Daniel Ricciardo estará presente na segunda fila do grid de largada. A terceira fila será composta por Pierre Gasly e Fernando Alonso. O estreante Nyck De Vries fará companhia para Verstappen na quarta fila. Zhou Guanyu será o nono colocado, enquanto Nicholas Latifi fecha o top 10.

Yuki Tsunoda também foi punido e largará no fim do grid, já Kevin Magnussen perderá 15 posições, assim como Valtteri Bottas e Mick Schumacher. Esteban Ocon recebeu uma penalização de cinco posições.

Confira os tempos do classificatório do GP da Itália:

continua após publicidade .

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min20s161

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min20s306

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min20s429

continua após publicidade .

4º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min21s206

5º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min21s524

continua após publicidade .

6º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min21s542

7º - Lando Norris (CAN/McLaren), em 1min21s584

8º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), em 1min21s925

continua após publicidade .

9º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), em 1min21s648

10º - Fernando Alonso (ESP/Alpine), em 1min22s648

11º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min22s1390

continua após publicidade .

12º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min22s235

13º - Nyck De Vries (HOL/Williams), em 1min22s471

continua após publicidade .

14º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), em 1min22s577

15º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min22s020

16º - Nicholas Latifi (CAN/Williams), em 1min22s587

17º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), em 1min22s636

18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min22s748

19º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min22s908

20º - Mick Schumacher (ALE/Haas), em 1min23s005