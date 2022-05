Charles Leclerc, da Ferrari, é o mais rápido no primeiro treino livre em Miami

Da Redação

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido, nesta sexta-feira, na primeira sessão de treinos livres para o GP de Miami, que será disputado domingo. O atual líder do campeonato fez sua melhor volta em 1min31s098, 0s071 à frente do britânico George Russell, da Mercedes (1min31s169).

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, atual campeão mundial, ficou em terceiro (1min31s277), 0s179 atrás de Leclerc, seguido por seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Perez (1min31s301).

Apesar da aparente melhora no desempenho da Mercedes, prometida pela chefia da equipe para a etapa de Miami, após o início muito ruim nas quatro primeiras provas, o heptacampeão Lewis Hamilton ficou apenas com o oitavo tempo (1min31s956), atrás de Alexander Albon, da Williams (1min31s854), Carlos Sainz, da Ferrari (1min31s528) e Pierre Gasly, da Alpha Tauri (1min31s498).

Em mais uma bela atuação, Kevin Magnussen, da Haas, ficou em nono lugar (1min32s559), enquanto Daniel Ricciardo, da McLaren (1min32s592) fechou a lista dos dez primeiros mais rápidos.

O treino foi marcado por uma batida da Alfa Romeo de Valtteri Bottas (17º, com 1min33s773), que chegou a paralisar a sessão.

Os carros voltam para a pista para a segunda sessão de treinos ainda nesta sexta-feira, às 18h30. No sábado, acontece a terceira sessão (14 horas) e o treino classificatório às 17 horas. A corrida no domingo tem largada prevista para as 16h30.