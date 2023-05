Charles Leclerc coloca a Ferrari na briga para conquistar a pole no GP de Mônaco

Otimista por correr em casa, Charles Leclerc colocou a Ferrari como candidata a ocupar a posição nobre do grid para o Grande Prêmio de Mônaco que será definido neste sábado. Mesmo com o favoritismo pendendo para o lado da Red Bull e com a Aston Martin num momento de crescimento, o piloto monegasco cogitou a possibilidade ao dizer que "tudo é possível" quando os carros entrarem na pista durante o classificatório.

No treino livre realizado nesta sexta-feira, Max Verstappen confirmou as expectativas e fechou a sessão de treinos com o melhor tempo. Leclerc, porém aparece na segunda colocação e na cola do holandês. A diferença entre os dois foi de pouco mais de meio segundo.

Ao ser questionado sobre o desempenho e também o fato de correr para os seus fãs, ele deixou em aberto a disputa. "Sim, estamos na luta. Pelos treinos a Aston Martin e a Red Bull parecem ser muito rápidas também, então, precisamos dar um passo à frente."

Na entrevista, ele disse que os treinos livres apontaram uma evolução da Ferrari desde que os trabalhos nas pistas tiveram início na quinta-feira. "A sensação que tive no carro no TL1 não foi tão ruim, mas um pouco difícil. No TL2 já foi um pouco melhor, mas houve algumas coisas que foram um pouco inesperadas no meu carro. Então vamos trabalhar durante a noite para ter o carro do jeito que eu quero no sábado."

Na briga para conquistar o direito de largar em primeiro lugar em Mônaco, Leclerc não economizou confiança e falou que vai com tudo em busca do seu objetivo. "Vou dar tudo de mim. A qualificação é tudo aqui. O classificatório sempre foi um dos meus pontos fortes e por isso não estou preocupado. Vou tentar e vamos ver o que acontece", concluiu.