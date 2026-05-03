Chapecoense x Bragantino: veja horário e onde assistir jogo ao vivo neste domingo (3)

Em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Bragantino se enfrentam neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em partida válida pela 14ª rodada da Série A. O confronto em Chapecó opõe duas equipes que vêm de tropeços recentes e precisam urgentemente dos três pontos para alcançar seus respectivos objetivos na competição.

Amargando a lanterna do campeonato com apenas oito pontos somados em 12 jogos, o time catarinense entra em campo pressionado para reverter a má fase. A Chapecoense tenta superar a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, sofrida no Maracanã na rodada anterior, e busca apenas o seu segundo triunfo no torneio, já que venceu unicamente o Santos na estreia. O Verdão do Oeste ainda tem um jogo a menos na tabela, referente ao duelo adiado contra o Bahia, que segue sem nova data definida.

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Do outro lado, o Bragantino também tenta se recuperar de uma sequência negativa após duas derrotas consecutivas, sofridas diante do Palmeiras, pelo próprio Brasileirão, e do River Plate, pela Copa Sul-Americana. Ocupando a nona colocação com 17 pontos, o objetivo do Massa Bruta no interior de Santa Catarina é retomar imediatamente o caminho das vitórias para voltar a encostar no pelotão de frente da classificação nacional.

Onde assistir

Transmissão: Premiere

Provável escalação

Chapecoense: Anderson; Victor Caetano, Bruno Leonardo, Rafael Thyere, Marcos Vinícius, Bruno Pacheco; Camilo, Higor Meritão, Jean Carlos; Marcinho e Ênio.

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Bragantino: Volpi; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Cauê (Vanderlan); Gabriel, Matheus Fernandes e Sasha; Herrera, Lucas Barbosa e Isidro Pitta.

