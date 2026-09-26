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Chapecoense volta à Colômbia e recebe homenagens do Atlético Nacional dez anos após tragédia

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Chapecoense está de volta a Medellín, na Colômbia, quase dez anos depois da tragédia que marcou para sempre a história do clube. A delegação chegou ao país na quinta-feira e participa de uma série de homenagens às vítimas do acidente aéreo de 2016. A programação inclui um amistoso com o Atlético Nacional, marcado para este sábado (26).

Ainda durante o voo, jogadores e integrantes da comissão técnica receberam mensagens de apoio da tripulação. A emoção aumentou após a chegada a Medellín, cidade que mantém uma relação especial com a Chapecoense desde a tragédia.

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A delegação visitou o centro de treinamento do Atlético Nacional, onde foi inaugurado um muro dedicado ao clube brasileiro. Nesta sexta-feira, o grupo também esteve no local do acidente e conheceu memoriais e outros espaços criados em homenagem às vítimas.

"Numa manhã especial, marcada pela emoção e pelo significado de uma história que atravessou fronteiras, a Chapecoense foi homenageada pelo Atlético Nacional e recebeu um destaque especial durante o evento que celebrou as lendas do clube colombiano", escreveu o clube nas redes sociais.

A delegação também visitou o Estádio Atanasio Girardot, palco do amistoso entre Chapecoense e Atlético Nacional neste sábado. Antes do jogo, o elenco acompanhou o clássico entre Atlético Nacional e Millonarios, pelo Campeonato Colombiano, que terminou empatado em 1 a 1.

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Nas arquibancadas, Neto, um dos sobreviventes da tragédia, foi aplaudido pelos torcedores presentes ao estádio.

TRAGÉDIA COMPLETA DEZ ANOS

No dia 29 de novembro de 2016, o avião que levava a delegação da Chapecoense para Medellín caiu nas proximidades da cidade colombiana. A equipe viajaria para enfrentar o Atlético Nacional no primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana.

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A aeronave da LaMia transportava 77 pessoas e ficou sem combustível antes de chegar ao aeroporto. O acidente deixou 71 mortos e apenas seis sobreviventes.

A tragédia comoveu o mundo do futebol. Clubes, jogadores e torcedores de diferentes países prestaram homenagens às vítimas. Em Chapecó, milhares de pessoas lotaram a Arena Condá para a despedida.

O Atlético Nacional teve papel importante nas homenagens. Adversário da Chapecoense na decisão que nunca aconteceu, o clube colombiano abriu as portas do Atanasio Girardot para uma vigília na noite em que a partida seria disputada.

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Agora, uma década depois, Chapecoense e Atlético Nacional voltam a se encontrar em Medellín.

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