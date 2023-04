Chapecoense empata nos acréscimos e mantém tabu contra a Ponte Preta em Chapecó

(via Agência Estado)

Nos acréscimos, a Chapecoense buscou o empate contra a Ponte Preta e ficou no 1 a 1 na Arena Condá, pela terceira rodada do Brasileiro da Série B. Na tarde deste sábado, o time de Chapecó, perdia até os 51 minutos, quando Rodrigo Freitas deixou tudo igual. Com o resultado, a Chapecoense mantém um tabu de nunca ter perdido para a Ponte Preta dentro de casa.

Com um ponto para cada, a Ponte Preta saiu do zero na Série B, enquanto a Chapecoense soma quatro. Desde que começaram a se enfrentar em 2015, foram quatro vitórias e três empates.

A partida em Chapecó começou equilibrada. Com as duas equipes bem distribuídas em campo, tanto Chapecoense quanto Ponte Preta estudaram bastante antes de iniciarem os ataques. Os donos da casa tinham a posse da bola, mas não conseguiam acertar o alvo.

A Ponte Preta aos poucos foi se soltando na partida. Com chutes de longa distância, o time paulista foi gostando do jogo. Aproveitando a falha defensiva da Chapecoense, Jeh recebeu em velocidade e foi derrubado por Airton dentro da área. Na cobrança de pênalti, Elvis parou no goleiro e Pablo Dyego salvou o camisa 10 e balançou as redes, aos 30 minutos. Na reta final, a Chapecoense buscou a reação, mas o chute de Ribamar acertou a rede do lado de fora.

Na segunda etapa, a Chapecoense voltou disposta a diminuir o prejuízo. Ocupando o campo de ataque, os donos da casa trocavam passes em busca de um espaço para finalizar. Vendo o time adversário crescer, a Ponte Preta fez algumas alterações e equilibrou a partida na Arena Condá, conseguindo sair para o jogo e conectar alguns contra-golpes. O time de Campinas chegou ampliar o marcador, mas foi anulado após o bandeirinha flagrar impedimento de Jeh.

Na reta final, a Chapecoense se lançou ao ataque. O time pressionou, mas quem ficou próximo de marcar foi a Ponte Preta, porém, Jeh balançou o travessão da Arena Condá. Nos acréscimos, a Chapecoense foi para o abafa. Abusando das bolas aéreas, o time da casa foi contemplado aos 51 minutos, com Rodrigo Freitas completando de carrinho para as redes.

Ambos os times voltam a campo na terça-feira, pela quarta rodada da Série B. No Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), a Ponte Preta encara o Botafogo-SP, às 19h. Mais tarde, às 21h30, a Chapecoense visita o Atlético-GO, no Antônio Accioly, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 1 PONTE PRETA

CHAPECOENSE - Airton; Felipe Albuquerque, Victor Ramos, Rodrigo Freitas e Cristiano; Bruno Vinicius (Gustavo Cazonatti), Dudu Vieira (Alisson Freitas), Pablo Siles (Giovanni Pavani), Bruno Nazário e Richard (Felipe Ferreira); Ribamar. Técnico: Argel Fuchs.

PONTE PRETA - Caíque França; Luiz Felipe, Edson, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral (Cássio), Feliphinho, Matheus Jesus e Elvis (Samuel Andrade); Pablo Dyego (Dudu) e Jeh. Técnico: Felipe Moreira.

GOLS - Pablo Dyego, aos 33 minutos do 1º tempo; Rodrigo Freitas, aos 51 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Victor Ramos e Pablo Siles (Chapecoense); Feliphinho, Pablo Dyego, Caíque França, Cássio e Fábio Sanches (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Léo Simão Holanda (CE).

RENDA - R$ 120.980,00.

PÚBLICO - 5.049 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, Chapecó (SC).