Chapecoense e Guarani disputam o lateral-esquerdo Esteves, do Palmeiras

Após anunciar o lateral-esquerdo Jorge, ex-Santos e Flamengo, e ficar perto de fechar com Joaquín Piquerez, do Peñarol, o Palmeiras, que está próximo de perder o uruguaio Matías Viña para a Roma, deve ceder também Esteves, que acompanhou a seleção brasileira durante a Copa América como auxiliar de treinos de Tite e sua comissão técnica. E dois times estão na disputa pelo jogador: Guarani e Chapecoense.

Daniel Paulista revelou, na última entrevista coletiva, após a derrota diante do Vasco por 4 a 1, a necessidade de reforços para seguir brigando pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador considera o jogador interessante por atuar tanto na lateral quanto no meio de campo. Para a posição, ele conta com Bidu e Eliel.

Na Chapecoense, a posição é considerada muito carente por Jair Ventura. O titular é Busanello, mas o treinador, atualmente, não tem uma segunda opção e já chegou a improvisar. E o time catarinense é o favorito para receber Esteves, já que o Palmeiras deve pagar boa parte, ou o total, do salário do jogador.

Esteves tem 21 anos e fez toda a carreira no Palmeiras. Ganhou a primeira chance no profissional em 2020, sob o comando do treinador português Abel Ferreira. Ele tem 26 jogos com a camisa alviverde e um gol marcado.

O Palmeiras é o atual líder do Brasileirão, com 31 pontos, e vê em Esteves uma possibilidade de um lucro futuro.